Pais de sêxtuplos de Colatina revelam sexo dos bebês. Confira

Quezia Romualdo e o marido, o marceneiro Magdiel Costa, que descobriram a gravidez de sêxtuplos durante uma ultrassonografia em maio deste ano, fizeram uma live no Instagram no início da noite deste sábado (22) para transmitir o chá revelação dos seis bebês.
A família estourou balões que revelaram a cor verde para menino e a rosa para menina. Os três primeiros balões foram uma chuva de papel picado verde, indicando três bebês do sexo masculino. O quarto balão furado interrompeu a sequência com o rosa, uma menina. O penúltimo foi mais um menino, e o último balão indicou a segunda menina. Resultado: quatro meninos e duas meninas. Veja abaixo o trecho da live que mostra a revelação:
Em entrevista ao g1 ES, Quezia, que mora em Colatina, no Noroeste do Estado, contou que estava muito curiosa para saber o sexo dos filhos. Ela fez o exame na última quarta-feira (19) e disse que apenas duas pessoas eram as "guardiãs" desse segredo: a cunhada e a assessora. A informação foi guardada a "seis chaves" até este sábado.
Durante o exame, o médico disse para Quezia que foi possível identificar o sexo dos seis bebês, sem muita dificuldade.
"O médico falou que eles colaboraram direitinho, deu pra ver todos os seis. Olharam uma vez, depois repetiram pra ver se era isso mesmo. Fizeram até um mapinha, deu tudo certo. Minha cunhada falou que, quando for revelar, vai mostrar o mapinha pra mim de qual posição eles estão quando forem nascer", contou a mãe.