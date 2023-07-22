Pais de sêxtuplos de Colatina revelam sexo dos bebês. Confira

Imagem da live realizada para revelar o sexo dos sêxtuplos de Colatina Crédito: Reprodução

A família estourou balões que revelaram a cor verde para menino e a rosa para menina. Os três primeiros balões foram uma chuva de papel picado verde, indicando três bebês do sexo masculino. O quarto balão furado interrompeu a sequência com o rosa, uma menina. O penúltimo foi mais um menino, e o último balão indicou a segunda menina. Resultado: quatro meninos e duas meninas. Veja abaixo o trecho da live que mostra a revelação:

Em entrevista ao g1 ES, Quezia, que mora em Colatina, no Noroeste do Estado, contou que estava muito curiosa para saber o sexo dos filhos. Ela fez o exame na última quarta-feira (19) e disse que apenas duas pessoas eram as "guardiãs" desse segredo: a cunhada e a assessora. A informação foi guardada a "seis chaves" até este sábado.

Durante o exame, o médico disse para Quezia que foi possível identificar o sexo dos seis bebês, sem muita dificuldade.