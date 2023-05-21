Assista à entrevista do marido e da capixaba grávida de sêxtuplos

Quezia Romualdo e Magdiel Costa contam em entrevista para A Gazeta sobre a gravidez muito incomum: ela espera sêxtuplos. O casal é de Colatina, Noroeste do Espírito Santo. No vídeo, eles falam um pouco sobre a descoberta da gestação, o susto com o número de bebês e alegria por em breve ter a casa cheia.
Em entrevista recente para Patrícia Poeta, do Encontro, Quezia disse que não planejava a gravidez. "Quando marcamos a ultrassom, fomos surpreendidos com essa benção. Foi uma surpresa enorme porque nós não estávamos esperando. Estávamos esperando só um e acabamos sendo presenteados com seis. Ficamos bastante desesperados, bem nervosos, mas estamos muito felizes", contou Quezia.
O pai contou que quase passou mal quando a médica deu a notícia, mas logo os ânimos foram se acalmando e o desespero deu lugar à animação.
"Falei: 'não, você está brincando'. Ela disse que não. Quando começou a contar, eu comecei até a ficar mal. Dei uma saidinha, voltei... Nem consegui filmar direito de tão surpreso", disse Magdiel. "Nem a médica acreditou, ela nunca tinha visto um caso desses", completou Quezia.
Os dois já são pais da pequena Heloísa, de quatro anos. Foi ela quem pediu aos pais um "irmãozinho". À repórter Viviane Lopes, do g1 ES, o casal compartilhou que já estava tentando há oito meses e que a gravidez foi concebida de forma natural. O que nem eles nem os amigos imaginavam é que viriam seis novos membros para a família. Para a chegada dos pequenos, Madgiel e Quezia compartilharam que já separaram doze possíveis nomes.