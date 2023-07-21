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Pais de sêxtuplos de Colatina vão revelar sexo dos filhos com live na internet

Quezia fez o exame na última quarta-feira (19); segundo ela, apenas duas pessoas sabem o sexo dos bebês e guardam o segredo a "seis chaves"

Publicado em 21 de Julho de 2023 às 16:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jul 2023 às 16:28
Quezia com a primeira ultrassom em que descobriu que estava grávida de sêxtuplos
Quezia com a primeira ultrassom, quando descobriu que estava grávida de sêxtuplos Crédito: Acervo pessoal
Falta pouco para Quezia Romualdo descobrir o sexo de cada um dos bebês que está esperando. Ela e o marido, o marceneiro Magdiel Costa, descobriram a gravidez de sêxtuplos durante uma ultrassonografia em maio deste ano. O chá revelação acontecerá neste sábado (22), às 17h, e será transmitido ao vivo pela internet. 
Em entrevista ao g1 ES, Quezia, que mora em Colatina, no Noroeste do Estado, contou que está muito curiosa para saber o sexo dos filhos. Ela fez o exame na última quarta-feira (19) e disse que apenas duas pessoas são as "guardiãs" desse segredo: a cunhada e a assessora. Elas guardam a informação a "seis chaves". A cunhada foi no dia do exame realizado pelo casal e guardou o envelope entregue pelo médico.
"Não vejo a hora de chegar o sábado. Eu tô eufórica para descobrir o que vai vir, se vai vir tudo menina, ou menino. Pensa, haja coração! O médico só passou um spoiler para mim porque eu tava com saudades de ver eles, para ver se eles tinham engordado. Depois ele desligou a tela. Graças a Deus os nenéns estão muito bem, todos os seis crescendo, estão do mesmo tamanhinho"
Quezia Romualdo - Mãe dos sêxtuplos
Durante o exame, o médico disse para Quezia que foi possível identificar o sexo dos seis bebês, sem muita dificuldade.
"O médico falou que eles colaboraram direitinho, deu pra ver todos os seis. Olharam uma vez, depois repetiram pra ver se era isso mesmo. Fizeram até um mapinha, deu tudo certo. Minha cunhada falou que quando for revelar, vai mostrar o mapinha pra mim de qual posição eles estão quando forem nascer", contou a mãe. 
Quezia, o marido Magdiel e a filha pequena Heloísa
Quezia, o marido Magdiel e a filha do casal, a pequena Heloísa Crédito: Acervo pessoal
O chá revelação será algo bem íntimo em uma casa de festas, apenas para familiares e amigos próximos da família.
A dinâmica para a revelação vai ser com balões que vão estar em um varal. A família vai estourando e eles vão descobrir o sexo do bebê pela cor do confete que vai cair.
Para fazer com que os seguidores e amigos espalhados pelo Brasil possam acompanhar esse momento tão importante para a família, o chá revelação vai ser transmitido ao vivo a partir das 17h deste sábado (22), pelo Instagram de Quezia.
Enquanto aguarda para saber o sexo dos filhos, a mãe disse que os bebês estão se movimentando bastante dentro da barriga.
"Tão mexendo muito, ainda não muito forte. A Heloísa [a outra filha do casal] fica colocando a mão pra sentir eles, beija minha barriga. Eles tão gostando de mexer mais à noite, na hora de dormir. E eu sinto que cada um tá em um lugar diferente. Mas por enquanto tô conseguindo dormir normalmente"
Quezia Romualdo - Mãe dos sêxtuplos
No sábado, a cunhada de Quezia vai ter a missão de revelar para a família e amigos o sexo de todos os seis bebês. O casal continua com a mesma ideia dos nomes: Theo, Maya, Maytê, Henry, Matteo e Eloá. 
"Já escolhemos seis nomes: seis meninos e seis meninas pra quando soubermos o sexo já estarmos com todas as combinações possíveis. Escolhemos tudo no mesmo dia. É engraçado que cada pessoa da família tem um palpite", finalizou Quezia.
Com informações de Viviane Lopes, do g1 ES

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