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Mudanças no trânsito

Rodovia das Paneleiras será interditada para finalizar viaduto de Carapina

O tráfego na via será interrompido das 22h às 05h de sábado (22), com o intuito de concluir as obras do Complexo Viário de Carapina, cuja inauguração está prevista para o mesmo dia

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 15:02

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

20 jul 2023 às 15:02
Viaduto
A Rodovia das Paneleiras será completamente interditada no próximo sábado para a finalização  do viaduto de Carapina Crédito: Carlos Alberto Silva
A Rodovia das Paneleiras será totalmente interditada, em ambos os sentidos, na noite da próxima sexta-feira (21). O tráfego na via será interrompido das 22h às 05h de sábado (22), com o intuito de concluir as obras do Complexo Viário de Carapina, cuja inauguração está prevista para o mesmo dia. 
Em Vitória, o bloqueio total será na Avenida Fernando Ferrari na altura da Avenida Adalberto Simão Nader. A circulação entre o Trevo de Goiabeiras e o antigo terminal do Aeroporto será restrita ao tráfego local.

Alternativas

Para quem segue de Vitória com destino à Serra, o trajeto recomendado é utilizar a Avenida Adalberto Simão Nader, seguir pela Avenida Dante Michelini e, em seguida, pela rodovia Norte Sul.
O cruzamento entre as Av. Adalberto Simão Nader e Fernando Ferrari, em Goiabeiras, que será eliminado
Em Vitória, o bloqueio total será na Avenida Fernando Ferrari, na altura da Avenida Adalberto Simão Nader Crédito: PMV/Divulgação
No sentido contrário, para quem sai da Serra em direção a Vitória, o bloqueio ocorrerá na Rodovia das Paneleiras, próximo ao Hospital Vitória Apart. Nesse caso, os motoristas que saírem da Serra deverão seguir pela Avenida João Palácios e, posteriormente, pela Avenida Norte Sul e Avenida Dante Michelini.

Inauguração

O governo do Espírito Santo anunciou que o complexo viário será entregue neste sábado, dia 22. Com um investimento total de R$ 76,5 milhões, a estrutura é considerada importante para a melhoria da mobilidade na Grande Vitória.
Para a cerimônia de inauguração serão oferecidos, em parceria com a Prefeitura da Serra, uma série de serviços à população, como atendimento médico, vacinação, orientação jurídica, emissão de carteira de identidade e atualização do CadÚnico, além de apresentações musicais.
Obras do Complexo Viário de Carapina
Obras do Complexo Viário de Carapina Crédito: Fernando Madeira

Estrutura

Com a inauguração da obra, o viaduto vai se tornar o novo caminho para retorno e acesso à Vitória e aos bairros da Serra, como Jardim Carapina, Eurico Salles e Boa Vista 2. O novo viaduto foi construído com calçada e ciclovia. Outras melhorias incluídas no complexo viário foram a construção de praças, pista de skate e a ampliação de faixas na Rodovia das Paneleiras.
O local também terá um mirante a 25 metros de altura, de onde é possível visualizar a pista do Aeroporto de Vitória, bem como boa parte da Grande Vitória. A estrutura fica ao longo da Avenida João Palácio, antes da entrada do Shopping Mestre Álvaro.

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