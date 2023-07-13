Viaduto de Carapina será entregue na próxima semana com mudanças no trânsito

Complexo Viário de Carapina será entregue no dia 22 de julho Crédito: Semobi/ Divulgação

Adiada para este mês de julho, a inauguração do Viaduto de Carapina agora tem data definida. O governo do Espírito Santo anunciou que o complexo viário será entregue na próxima semana, no sábado, dia 22. Com um investimento total de R$ 76,5 milhões, a estrutura é considerada importante para a melhoria da mobilidade na Grande Vitória.

Para a cerimônia de inauguração serão oferecidos, em parceria com a Prefeitura da Serra, uma série de serviços à população, como atendimento médico, vacinação, orientação jurídica, emissão de carteira de identidade e atualização do CadÚnico, além de apresentações musicais.

Mudanças no trânsito

Para garantir a conclusão da obra, a partir da próxima terça-feira (18) haverá mudanças no trânsito local. O retorno para Vitória, localizado em frente ao supermercado São José, deixará de existir. Os motoristas que necessitam fazer o retorno devem seguir na via marginal da BR-101 e utilizar o retorno próximo ao Bradesco, no cruzamento com a Avenida Carioca.

Outra opção é acessar o Viaduto de Carapina, seguir pela Rodovia do Contorno e fazer o retorno próximo ao Pavilhão de Carapina, no bairro André Carloni.

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Com a inauguração da obra, o viaduto vai se tornar o novo caminho para retorno e acesso à Vitória e aos bairros da Serra, como Jardim Carapina, Eurico Salles e Boa Vista 2. Além disso, na próxima semana, em virtude das intervenções no canteiro central, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informa que pode haver interdições parciais na rodovia e nos acessos.

Estrutura

O novo viaduto foi construído com calçada e ciclovia. Outras melhorias incluídas no complexo viário foram a construção de praças, pista de skate e a ampliação de faixas na Rodovia das Paneleiras.

O local também terá um mirante a 25 metros de altura, de onde é possível visualizar a pista do Aeroporto de Vitória, bem como boa parte da Grande Vitória. A estrutura fica ao longo da Avenida João Palácio, antes da entrada do Shopping Mestre Álvaro.

No local, haverá bancos, pontos de observação e calçada, que segue até a região do viaduto. O complexo terá um total de quatro praças, explicou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Fábio Damasceno.

Finalização das obras do Viaduto de Carapina

Ao longo das etapas da obra, diversas intervenções foram executadas. No trecho Rodovia das Paneleiras até o limite dos municípios de Serra e Vitória, foram implantadas três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória, calçada no sentido Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação.