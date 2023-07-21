O governo do Estado decretou, nesta quinta-feira (20), estado de emergência zoossanitária como forma de reforçar o combate aos casos de influenza aviária de alta patogenicidade (gripe aviária). A medida foi adotada por recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), após reunião do ministro Carlos Fávaro com governadores e representantes dos Estados e do Distrito Federal.
Depois do encontro virtual com o ministro, o governador Renato Casagrande anunciou, nas redes sociais, a adoção da medida no Estado.
O Ministério da Agricultura já havia declarado estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em 22 de maio. Desde então, houve aumento no número de casos de gripe aviária no país. O total de aves infectadas já chegou a 67, sendo 29 no Espírito Santo.
Os municípios com mais focos da doença no Estado são Vila Velha (7), Marataízes (4) e Vitória (4), conforme dados do Mapa. Foram 28 casos em aves silvestres, como trinta-réis-de-bando e trinta-réis-real, e um em ave de subsistência – um ganso em um sítio localizado na Serra. Não há ocorrências em granjas comerciais.
ES adota estado de emergência zoossanitária para combater gripe aviária
"Para que as medidas de enfrentamento à gripe aviária sejam efetivadas, é necessário que os Estados também adotem medidas semelhantes, reforçando o alerta mesmo nas localidades onde não há qualquer registro de foco de gripe aviária. Isso porque a ocorrência de um caso em ave comercial afetaria todo o país”, destacou o Ministério da Agricultura, em nota.
A declaração do estado de emergência zoossanitária serve para que o governo possa agilizar ações que vão ajudar no combate à doença. Assim, é possível reduzir a burocracia para a compra de equipamentos e contratar de funcionários sem necessidade de concurso público, por exemplo. Além disso, a medida permite o acesso mais rápido a recursos já disponibilizados pelo governo federal.
Impacto comercial
Mesmo sem a ocorrência de casos em aves de granjas comerciais destinadas ao consumo, o Brasil já percebe os primeiros impactos comerciais. Segundo maior destino das exportações de carne de frango brasileira, o Japão suspendeu temporariamente as compras de produtos oriundos do Espírito Santo e de Santa Catarina.
Na próxima semana, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estará em missão oficial com a comitiva do Mapa na Ásia, continente que registrou o maior crescimento nas exportações de frango neste ano, e se reunirá, especialmente, com representantes do governo japonês para reafirmar as medidas de segurança sanitária na produção brasileira.
“Estamos trabalhando, como sempre, com celeridade e transparência, adotando prontamente todas as medidas de controle e demonstrando isso para que os consumidores dos produtos do nosso frango, que estão em mais de 150 países no mundo, continuem tranquilos e confiantes”, explicou o ministro.