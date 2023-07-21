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ES adota estado de emergência zoossanitária para combater gripe aviária

Medida foi adotada por recomendação do Ministério da Agricultura, como forma de reforçar ações para conter avanço da doença

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2023 às 21:05
governo do Estado decretou, nesta quinta-feira (20), estado de emergência zoossanitária como forma de reforçar o combate aos casos de influenza aviária de alta patogenicidade (gripe aviária). A medida foi adotada por recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), após reunião do ministro Carlos Fávaro com governadores e representantes dos Estados e do Distrito Federal.
Depois do encontro virtual com o ministro, o governador Renato Casagrande anunciou, nas redes sociais, a adoção da medida no Estado. 
O Ministério da Agricultura já havia declarado estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em 22 de maio. Desde então, houve aumento no número de casos de gripe aviária no país. O total de aves infectadas já chegou a 67, sendo 29 no Espírito Santo.
Os municípios com mais focos da doença no Estado são Vila Velha (7), Marataízes (4) e Vitória (4), conforme dados do Mapa. Foram 28 casos em aves silvestres, como trinta-réis-de-bando e trinta-réis-real, e um em ave de subsistência – um ganso em um sítio localizado na Serra. Não há ocorrências em granjas comerciais.
ES adota estado de emergência zoossanitária para combater gripe aviária
"Para que as medidas de enfrentamento à gripe aviária sejam efetivadas, é necessário que os Estados também adotem medidas semelhantes, reforçando o alerta mesmo nas localidades onde não há qualquer registro de foco de gripe aviária. Isso porque a ocorrência de um caso em ave comercial afetaria todo o país”, destacou o Ministério da Agricultura, em nota.
Trinta-réis-de-bando, gripe aviária
Trinta-réis-de-bando Crédito: Wikimedia Commons
A declaração do estado de emergência zoossanitária serve para que o governo possa agilizar ações que vão ajudar no combate à doença. Assim, é possível reduzir a burocracia para a compra de equipamentos e contratar de funcionários sem necessidade de concurso público, por exemplo. Além disso, a medida permite o acesso mais rápido a recursos já disponibilizados pelo governo federal.

Impacto comercial

Mesmo sem a ocorrência de casos em aves de granjas comerciais destinadas ao consumo, o Brasil já percebe os primeiros impactos comerciais. Segundo maior destino das exportações de carne de frango brasileira, o Japão suspendeu temporariamente as compras de produtos oriundos do Espírito Santo e de Santa Catarina.
Na próxima semana, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estará em missão oficial com a comitiva do Mapa na Ásia, continente que registrou o maior crescimento nas exportações de frango neste ano, e se reunirá, especialmente, com representantes do governo japonês para reafirmar as medidas de segurança sanitária na produção brasileira.
“Estamos trabalhando, como sempre, com celeridade e transparência, adotando prontamente todas as medidas de controle e demonstrando isso para que os consumidores dos produtos do nosso frango, que estão em mais de 150 países no mundo, continuem tranquilos e confiantes”, explicou o ministro.

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