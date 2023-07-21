ES adota estado de emergência zoossanitária para combater gripe aviária

governo do Estado decretou, nesta quinta-feira (20), estado de emergência zoossanitária como forma de reforçar o combate aos casos de influenza aviária de alta patogenicidade (gripe aviária). A medida foi adotada por recomendação do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), após reunião do ministro Carlos Fávaro com governadores e representantes dos Estados e do Distrito Federal.

Depois do encontro virtual com o ministro, o governador Renato Casagrande anunciou, nas redes sociais, a adoção da medida no Estado.

Gripe Aviária! Junto com os demais governadores e secretários, nos reunimos com o Ministro da Agricultura, @Carloshbfavaro, para debater ações conjuntas diante do avanço do vírus. Por isso, decidimos decretar estado de emergência zoossanitária no ES por 180 dias. pic.twitter.com/29WhLWoNcc — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) July 20, 2023

O Ministério da Agricultura já havia declarado estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional em 22 de maio. Desde então, houve aumento no número de casos de gripe aviária no país. O total de aves infectadas já chegou a 67, sendo 29 no Espírito Santo.

Os municípios com mais focos da doença no Estado são Vila Velha (7), Marataízes (4) e Vitória (4), conforme dados do Mapa. Foram 28 casos em aves silvestres, como trinta-réis-de-bando e trinta-réis-real, e um em ave de subsistência – um ganso em um sítio localizado na Serra. Não há ocorrências em granjas comerciais.

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"Para que as medidas de enfrentamento à gripe aviária sejam efetivadas, é necessário que os Estados também adotem medidas semelhantes, reforçando o alerta mesmo nas localidades onde não há qualquer registro de foco de gripe aviária. Isso porque a ocorrência de um caso em ave comercial afetaria todo o país”, destacou o Ministério da Agricultura, em nota.

Trinta-réis-de-bando Crédito: Wikimedia Commons

A declaração do estado de emergência zoossanitária serve para que o governo possa agilizar ações que vão ajudar no combate à doença. Assim, é possível reduzir a burocracia para a compra de equipamentos e contratar de funcionários sem necessidade de concurso público, por exemplo. Além disso, a medida permite o acesso mais rápido a recursos já disponibilizados pelo governo federal.

Impacto comercial

Mesmo sem a ocorrência de casos em aves de granjas comerciais destinadas ao consumo, o Brasil já percebe os primeiros impactos comerciais. Segundo maior destino das exportações de carne de frango brasileira, o Japão suspendeu temporariamente as compras de produtos oriundos do Espírito Santo e de Santa Catarina.

Na próxima semana, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, estará em missão oficial com a comitiva do Mapa na Ásia, continente que registrou o maior crescimento nas exportações de frango neste ano, e se reunirá, especialmente, com representantes do governo japonês para reafirmar as medidas de segurança sanitária na produção brasileira.