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Suspensão temporária

Japão suspende compra de carne de aves do ES após caso de gripe aviária

Ministério da Agricultura registrou o primeiro foco de H5N1 em aves de criação para subsistência - ou seja, consumo próprio - no Estado, na terça-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2023 às 16:20

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 16:20

Ganso
O primeiro caso de gripe aviária em aves de criação doméstica no ES foi registrado em um ganso e um pato criados em uma propriedade particular Crédito: Pixabay
Japão suspendeu temporariamente as compras de carne de aves produzidas no Espírito Santo, informou a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A comercialização com os demais Estados continua normalmente.
A decisão vem após o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) registrar o primeiro caso de H5N1 em aves de criação para subsistência - ou seja, consumo próprio - no município da Serra. O caso, confirmado na terça-feira (27), se trata de um ganso e um pato, que estavam em uma propriedade que também cria marreco e galinha.
De acordo com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), as aves presentes na propriedade, entre galinhas, patos, gansos e marrecos, tiveram de passar por um processo de eutanásia. Após o procedimento, foi realizada a desinfecção das instalações por uma equipe do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf).
A secretaria informa que equipes Idaf também estão fazendo uma vigilância clínica nas áreas do entorno da propriedade na Serra. E afirma que novas medidas poderão ser adotadas, em caso de outros focos de gripe aviária serem descobertos na região.
Até a tarde desta quarta-feira (28), o Brasil não registrou nenhum caso em aves de criação comercial. Segundo nota da ABPA, o Japão já não importava produtos do Espírito Santo antes do caso.
Ainda assim, o país é um dos que mais compra carne de aves produzidas no Brasil, representando 11% do total vendido para fora em 2022, aponta o Comex Stat, portal de estatísticas de comércio exterior brasileiro. Ele perde para a China (15) e empata com os Emirados Árabes Unidos.
Japão suspende compra de carne de aves do ES após caso de gripe aviária
Já o Espírito Santo representa apenas 0,19% do total exportado pelo Brasil em 2022.
A associação diz ainda que a "decisão tomada pelas autoridades japonesas não está em linha com as orientações da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que indica suspensão de comércio apenas em casos registrados em produção comercial".
Na terça-feira (27), o Ministério da Agricultura disse que o caso registrado não traz restrições ao comércio internacional de produtos de aves do país. E que o consumo de produtos avícolas continua seguro.

Casos no Espírito Santo

No dia 15 de maio, o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), anunciou que casos de gripe aviária foram registrados no Estado. A detecção do vírus da influenza aviária H5N1 aconteceu em três aves silvestres: uma localizada no município de Marataízes, no Sul do Estado, e outra no bairro Jardim Camburi, em Vitória. A terceira ave estava no Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos de Cariacica (Ipram).
Na terça-feira (27), o Mapa voltou a emitir uma nota confirmando o primeiro foco positivo para influenza aviária (H5N1) em aves domésticas no Espírito Santo. A doença foi confirmada em um pato e um ganso de propriedade localizada no município da Serra.
Com informações do g1 

ABPA | Nota na íntegra

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) lamenta a decisão do Japão pela suspensão temporária regionalizada de compras de carne de frango provenientes do Estado do Espírito Santo. A ABPA ressalta que a decisão tomada pelas autoridades japonesas não está em linha com as orientações da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), que indica suspensão de comércio apenas em casos registrados em produção comercial.

Cabe lembrar que a avicultura industrial do Brasil segue sem qualquer registro da enfermidade. A suspensão se deu após ocorrência de foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em uma ave de subsistência (fundo de quintal) no município de Serra (ES). Atualmente, o Japão não importa produtos do Espírito Santo. O estado representa 0,19% do total exportado pelo Brasil, conforme dados de 2022.

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