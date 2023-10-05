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Prematuros, sêxtuplos do ES recebem leite materno por meio de sonda

Os seis bebês são alimentados em pequenas doses; eles seguem na Utin, onde devem ficar internados pelos próximos três meses

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 16:24

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 out 2023 às 16:24
Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina
Um dos sêxtuplos durante nascimento em Colatina Crédito: Michel Macedo
Além dos cuidados intensivos e permanentes, os sêxtuplos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, contam com um reforço importante nos primeiros meses de vida de toda criança: o leite materno. Para garantir o alimento, a mãe, Quezia Romualdo, retira diariamente o leite e os seis bebês são alimentados por uma sonda em pequenas doses.
Devido ao nascimento prematuro, Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá seguem na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do São Bernardo Apart Hospital, onde devem ficar internados pelos próximos três meses. 
Quezia recebeu alta hospitalar na última quarta-feira (4), e poderá visitar os filhos na Utin sempre que precisar.

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