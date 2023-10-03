Sêxtuplos do ES: Matteo tem quadro clínico agravado e pai pede orações

Em entrevista à TV Gazeta, a vítima relatou que teve que se mudar do bairro em que morava e que, por medo, pensa até em sair do emprego. "Ele foi me dando socos, pegando o celular e batendo na minha testa. Machucou meu braço todo, pegou a tesoura e começou a cortar meu cabelo. Eu sempre falava que não queria mais ficar com ele, pedia para ele me deixar ir embora, mas ele dizia que eu ia ficar com ele", desabafou.