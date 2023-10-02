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Solidariedade

Sêxtuplos de Colatina: família pede ajuda para finalizar quarto de bebês

Obra ainda não foi concluída para receber os nenéns, que nasceram no último domingo (1). Vídeo mostra o estágio atual do cômodo

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 17:26

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 out 2023 às 17:26
Magdiel acompanhando a esposa Quezia no momento do parto dos sêxtuplos
Magdiel Costa, de 31 anos, acompanhando a esposa Quezia Costa, de 29, no momento do parto dos sêxtuplos Crédito: Michel Macedo
Os sêxtuplos de Colatina chegaram ao mundo no último domingo (1º), mas a família ainda batalha para concluir o quartinho deles. Em uma postagem nas redes sociais, a mãe dos bebês pediu por doações para conseguir finalizar o cômodo, que ainda passa por reformas. Quezia Costa, de 29 anos, também divulgou um vídeo que mostra a situação da obra (veja abaixo):
"Nossa família aumentou e acaba de receber a bênção de mais seis novos membros: Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá. Os sêxtuplos chegaram com muita alegria, amor e saúde, mas também temos o desafio financeiro de terminar o quartinho", escreveu Quezia.
Quem quiser ajudar a família pode doar qualquer valor pelo telefone 27 99654-4191 (Pix).
"Neste momento tão especial, qualquer contribuição é valiosa e será usada para garantir que esse quartinho fique pronto logo"
Quezia Costa - Mãe dos sêxtuplos 

Chegada ao mundo

Filhos também de Magdiel Costa, de 31 anos, os pequenos Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram às 17h10, no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, no Noroeste do Estado, onde a família mora. Uma equipe de 32 profissionais atuou no parto, que durou cerca de 10 minutos. Os bebês foram encaminhados à UTI Neonatal, enquanto a mãe ficará em observação na UTI. 
Sêxtuplos de Colatina: família pede ajuda para finalizar quarto de bebês
Um dos sêxtuplos que nasceram em Colatina
Um dos sêxtuplos que nasceram em Colatina no último domingo (1) Crédito: Michel Macedo
A expectativa dos médicos é de que as crianças permaneçam internados por cerca de três meses no hospital, até ganharem mais peso. A informação foi dada pela coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Hospital São Bernardo Apart, Bianca de Medeiros, em coletiva de imprensa no final da manhã desta segunda-feira (2).

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