Os sêxtuplos de Colatina chegaram ao mundo no último domingo (1º), mas a família ainda batalha para concluir o quartinho deles. Em uma postagem nas redes sociais, a mãe dos bebês pediu por doações para conseguir finalizar o cômodo, que ainda passa por reformas. Quezia Costa, de 29 anos, também divulgou um vídeo que mostra a situação da obra (veja abaixo):
"Nossa família aumentou e acaba de receber a bênção de mais seis novos membros: Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá. Os sêxtuplos chegaram com muita alegria, amor e saúde, mas também temos o desafio financeiro de terminar o quartinho", escreveu Quezia.
Quem quiser ajudar a família pode doar qualquer valor pelo telefone 27 99654-4191 (Pix).
"Neste momento tão especial, qualquer contribuição é valiosa e será usada para garantir que esse quartinho fique pronto logo"
Chegada ao mundo
Filhos também de Magdiel Costa, de 31 anos, os pequenos Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram às 17h10, no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, no Noroeste do Estado, onde a família mora. Uma equipe de 32 profissionais atuou no parto, que durou cerca de 10 minutos. Os bebês foram encaminhados à UTI Neonatal, enquanto a mãe ficará em observação na UTI.
Sêxtuplos de Colatina: família pede ajuda para finalizar quarto de bebês
A expectativa dos médicos é de que as crianças permaneçam internados por cerca de três meses no hospital, até ganharem mais peso. A informação foi dada pela coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Hospital São Bernardo Apart, Bianca de Medeiros, em coletiva de imprensa no final da manhã desta segunda-feira (2).