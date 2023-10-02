Sêxtuplos de Colatina: família pede ajuda para finalizar quarto de bebês

"Nossa família aumentou e acaba de receber a bênção de mais seis novos membros: Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá. Os sêxtuplos chegaram com muita alegria, amor e saúde, mas também temos o desafio financeiro de terminar o quartinho", escreveu Quezia.

"Neste momento tão especial, qualquer contribuição é valiosa e será usada para garantir que esse quartinho fique pronto logo"

Filhos também de Magdiel Costa, de 31 anos, os pequenos Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram às 17h10, no São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, no Noroeste do Estado, onde a família mora. Uma equipe de 32 profissionais atuou no parto, que durou cerca de 10 minutos. Os bebês foram encaminhados à UTI Neonatal, enquanto a mãe ficará em observação na UTI.