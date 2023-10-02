Sêxtuplos de Colatina: 'Vi cada um nascer. Muito emocionante', diz pai

Magdiel acompanhando a esposa Quezia no momento do parto dos sêxtuplos Crédito: Divulgação

O parto durou cerca de 10 minutos e contou com uma força-tarefa, com a atuação de 32 profissionais do hospital. O primeiro bebê a nascer foi Théo e a última dos seis a vir ao mundo foi a Eloá. Segundo Magdiel, não houve intercorrências no parto, uma cesárea. Os seis recém-nascidos foram encaminhados para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin).

“O parto aconteceu sem intercorrências. Estão todos bem. Os nenéns foram direto para a Utin, onde estão entubados. Todos estão estáveis. Agora é um processo meio lento e cansativo. Tanto para eles quanto para ela. Vai ser um acompanhamento diário nosso”, contou Magdiel.

"O primeiro foi o Théo, com mais de 1kg. Ele deu um chorinho mais forte. A última foi a Eloá, com 635g, mas ela era a mais agitadinha, a mais esperta, não parava quieta, ficava se mexendo o tempo todo. Os nenéns chegaram grandinhos. Acho que por isso que o parto aconteceu logo" Magdiel Costa - Pai dos sêxtuplos

Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina

Quézia Romualdo, a mãe dos bebês, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital para ser monitorada, e os bebês estão na UTI Neonatal. “Só mesmo para questões de acompanhamento no pós-operatório. Foi uma cirurgia que exigiu muito, mas ela está bem”, explicou o marido.

Parto com 27 semanas de gestação

No sábado (30), quando a gravidez completou 27 semanas, a família informou, por meio das redes sociais, que Quezia tinha passado mal, com sintomas de falta de ar, mas após bateria de exames, tudo estava bem.

“Essa reta final tá sendo bem cansativa pra ela. O corpo dela já não tá aguentando mesmo. Mas vamos continuar orando e confiando que logo, lolo essa fase vai passar e em breve os nenéns estarão todos com a gente”, disse o pai, Magdiel Costa, em um vídeo nas redes sociais.

Na tarde deste domingo, a família confirmou que o parto estava previsto para acontecer no mesmo dia. “Desde ontem eu comecei a passar mal e acho que chegou agora. Quero pedir orações para todos vocês, que dê tudo certo. Em nome de Jesus já deu. Deus está no controle de tudo”, disse Quezia.

Mãe de sêxtuplos está internada há quase um mês

No dia 5 de setembro, Quézia foi internada no hospital São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, para acompanhamento diário até o nascimento dos filhos. Uma equipe de pelo menos 23 profissionais, entre obstetras, pediatras, enfermeiros e anestesistas, já estavam de sobreaviso para o parto. "Essa equipe entrará em ação assim que houver um pedido médico para a antecipação do parto. Quezia e os bebês serão avaliados todos os dias", informou a assessoria do hospital na época.

No dia 9 deste mês, Quézia passou por um procedimento cirúrgico para evitar o parto prematuro. Por meio das redes sociais, a gestante informou que realizou o procedimento de cerclagem, que tem o objetivo de evitar que a cavidade uterina abra antes da hora.

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