Sêxtuplos do ES: veja fotos do parto em hospital de Colatina

Foram divulgadas imagens do parto dos sêxtuplos do casal Quezia Romualdo, de 29 anos, e Magdiel Costa, de 31, moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram às 17h10 deste domingo (1º), no São Bernardo Apart Hospital, no município, onde a mãe estava internada desde o dia 5 de setembro para acompanhamento da gravidez. Uma equipe de 32 profissionais atuou no parto, que durou cerca de 10 minutos. Os bebês foram encaminhados à UTI Neonatal, enquanto a mãe ficará em observação na UTI. Veja as imagens:
Força-tarefa com 32 profissionais para o parto
Para o parto dos sêxtuplos, foi montada uma força-tarefa composta por 32 profissionais, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.
No sábado (30), quando a gravidez completou 27 semanas, a família informou, por meio das redes sociais, que Quezia tinha passado mal, com sintomas de falta de ar, mas após bateria de exames, tudo estava bem. “Essa reta final tá sendo bem cansativa pra ela. O corpo dela já não tá aguentando mesmo. Mas vamos continuar orando e confiando que logo, lolo essa fase vai passar e em breve os nenéns estarão todos com a gente”, disse o pai, Magdiel Costa, em um vídeo nas redes sociais.
Na tarde deste domingo, a família confirmou que o parto estava previsto para acontecer no mesmo dia. “Desde ontem eu comecei a passar mal e acho que chegou agora. Quero pedir orações para todos vocês, que dê tudo certo. Em nome de Jesus já deu. Deus está no controle de tudo”, disse a moradora de Colatina postado no Instagram.
Internada para acompanhamento
No dia 5 de setembro, Quézia foi internada no hospital São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, para acompanhamento diário até o nascimento dos filhos. Uma equipe de pelo menos 23 profissionais, entre obstetras, pediatras, enfermeiros e anestesistas, já estavam de sobreaviso para o parto. "Essa equipe entrará em ação assim que houver um pedido médico para a antecipação do parto. Quezia e os bebês serão avaliados todos os dias", informou a assessoria do hospital na época
No dia 9 deste mês, a mãe passou por um procedimento cirúrgico para evitar o parto prematuro. Por meio das redes sociais, a gestante informou que realizou o procedimento de cerclagem, que tem o objetivo de evitar que a cavidade uterina abra antes da hora.
Notícia da gravidez
A gravidez foi descoberta no fim de abril, mas Quezia Romualdo, de 29 anos, e o marceneiro Magdiel Costa, de 31 anos, só receberam a notícia da gravidez de sêxtuplos no dia 11 de maio, durante uma ultrassonografia. Os dois já são pais de Heloíza, de 4 anos, e estão casados há nove anos. Na época, eles contaram ao repórter Isaac Ribeiro que a gravidez foi planejada e natural.