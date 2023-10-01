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Sêxtuplos do ES: veja fotos do parto em hospital de Colatina

Para o parto, foi montada uma força-tarefa composta por 32 profissionais, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

01 out 2023 às 20:04

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 20:04

Foram divulgadas imagens do parto dos sêxtuplos do casal Quezia Romualdo, de 29 anos, e Magdiel Costa, de 31, moradores de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram às 17h10 deste domingo (1º), no São Bernardo Apart Hospital, no município, onde a mãe estava internada desde o dia 5 de setembro para acompanhamento da gravidez. Uma equipe de 32 profissionais atuou no parto, que durou cerca de 10 minutos. Os bebês foram encaminhados à UTI Neonatal, enquanto a mãe ficará em observação na UTI. Veja as imagens:
Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina, no Noroeste do ES
Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram às 17h10 deste domingo (1º) Crédito: Michel Macedo
Capixaba dá à luz sêxtuplos em hospital de Colatina
Quezia Romualdo, de 29 anos, está internada desde o dia 5 de setembro para acompanhamento da gravidez no São Bernardo Apart Hospital Crédito: Michel Macedo
Capixaba dá à luz sêxtuplos em hospital de Colatina
Capixaba deu à luz sêxtuplos em hospital de Colatina Crédito: Michel Macedo
Capixaba dá à luz sêxtuplos em hospital de Colatina
Quezia Romualdo, de 29 anos, e Magdiel Costa, de 31, disseram que gravidez foi planejada e natural Crédito: Michel Macedo
Capixaba dá à luz sêxtuplos em hospital de Colatina
Após o parto, Quezia foi encaminhada à UTI e os seis bebês à UTI Neonatal Crédito: Michel Macedo
Capixaba dá à luz sêxtuplos em hospital de Colatina
Parto dos sêxtuplos durou 10 minutos Crédito: Michel Macedo
Família reunida no hospital onde nasceram sêxtuplos em Colatina
Família do casal se reuniu no hospital para o nascimento dos sêxtuplos Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá Crédito: Michel Macedo
Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina, no Noroeste do ES
Força-tarefa de profissionais foi montada em hospital para o parto dos sêxtulos Crédito: Michel Macedo
Mais de 26 profissionais atuaram no parto dos sêxtuplos
Ao todo, 32 profissionais – médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras – atuaram no parto dos sêxtuplos Crédito: Michel Macedo
Com 27 semanas, parto de sêxtuplos está previsto para este domingo (1)
Magdiel e Quezia divulgaram em redes sociais que o parto dos seis filhos seria neste domingo (1º) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Força-tarefa com 32 profissionais para o parto

Para o parto dos sêxtuplos, foi montada uma força-tarefa composta por 32 profissionais, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.
No sábado (30), quando a gravidez completou 27 semanas, a família informou, por meio das redes sociais, que Quezia tinha passado mal, com sintomas de falta de ar, mas após bateria de exames, tudo estava bem. “Essa reta final tá sendo bem cansativa pra ela. O corpo dela já não tá aguentando mesmo. Mas vamos continuar orando e confiando que logo, lolo essa fase vai passar e em breve os nenéns estarão todos com a gente”, disse o pai, Magdiel Costa, em um vídeo nas redes sociais.
Na tarde deste domingo, a família confirmou que o parto estava previsto para acontecer no mesmo dia. “Desde ontem eu comecei a passar mal e acho que chegou agora. Quero pedir orações para todos vocês, que dê tudo certo. Em nome de Jesus já deu. Deus está no controle de tudo”, disse a moradora de Colatina postado no Instagram.

Internada para acompanhamento

Mãe de sêxtuplos é recepcionada em hospital de Colatina
Mãe de sêxtuplos é recepcionada em hospital de Colatina Crédito: Divulgação | São Bernardo Apart Hospital
No dia 5 de setembro, Quézia foi internada no hospital São Bernardo Apart Hospital, em Colatina, para acompanhamento diário até o nascimento dos filhos. Uma equipe de pelo menos 23 profissionais, entre obstetras, pediatras, enfermeiros e anestesistas, já estavam de sobreaviso para o parto. "Essa equipe entrará em ação assim que houver um pedido médico para a antecipação do parto. Quezia e os bebês serão avaliados todos os dias", informou a assessoria do hospital na época
No dia 9 deste mês, a mãe passou por um procedimento cirúrgico para evitar o parto prematuro. Por meio das redes sociais, a gestante informou que realizou o procedimento de cerclagem, que tem o objetivo de evitar que a cavidade uterina abra antes da hora.

Notícia da gravidez

Quezia com a primeira ultrassom em que descobriu que estava grávida de sêxtuplos
Quezia com a primeira ultrassom em que descobriu que estava grávida de sêxtuplos Crédito: Acervo pessoal
A gravidez foi descoberta no fim de abril, mas Quezia Romualdo, de 29 anos, e o marceneiro Magdiel Costa, de 31 anos, só receberam a notícia da gravidez de sêxtuplos no dia 11 de maio, durante uma ultrassonografia. Os dois já são pais de Heloíza, de 4 anos, e estão casados há nove anos. Na época, eles contaram ao repórter Isaac Ribeiro que a gravidez foi planejada e natural.

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