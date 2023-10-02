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Para ganharem peso

Sêxtuplos de Colatina devem ficar internados por cerca de 3 meses

Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no fim da tarde de domingo (1°); parto aconteceu com 27 semanas e um dia de gestação e sem intercorrências, segundo médicos
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

02 out 2023 às 14:10

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 14:10

Um dos sêxtuplos que nasceram em Colatina
Um dos sêxtuplos que nasceram em Colatina Crédito: Michel Macedo
Após o nascimento dos sêxtuplos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, no fim da tarde de domingo (1º), a expectativa dos médicos é de que os bebês permaneçam internados por cerca de três meses no hospital, até ganharem mais peso. A informação foi dada pela coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Hospital São Bernardo Apart, Bianca de Medeiros, em coletiva de imprensa no final da manhã desta segunda-feira (2).
Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá, por serem prematuros, podem ter complicações, segundo a médica. Mas a profissional explicou que, no momento, os seis irmãos estão estáveis e não ocorreram intercorrências desde o parto. A gestação da mãe, Quezia Romualdo, de 29 anos, durou 27 semanas e um dia.

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Primeiro dos seis a vir ao mundo, Théo nasceu com mais de 1 kg. A última a nascer foi Eloá, pesando 635 gramas. Matteo, Lucca, Henry e Maytê têm mais de 800 gramas. Eles nasceram em um intervalo de 10 minutos. Logo após o nascimento, os bebês foram entubados e encaminhados para a UTI Neonatal (Utin).
Segundo a diretora técnica do hospital, Júlia Mattedi, dos 32 profissionais que atuaram no parto, oito eram pediatras. O cirurgião obstetra assistente Thiago Martinelli, que trabalhou na cirurgia, disse que tudo aconteceu como o esperado.
Quezia deve receber alta médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) entre esta segunda (2) e a terça-feira (3), e ser levada para um quarto no hospital.
Momento em que pai pega um dos sêxtuplos após nascimento em Colatina
Momento em que pai pega um dos sêxtuplos após nascimento em Coalatina Crédito: Michel Macedo

“Vi cada um nascer. Foi muito emocionante”, diz pai dos sêxtuplos

Ao lado da esposa no momento do parto, Magdiel Costa acompanhou o nascimento dos filhos sêxtuplos no Hospital São Bernardo Apart. “Vi cada um nascer. Foi muito emocionante”, disse o pai, em entrevista exclusiva para A Gazeta na manhã desta segunda-feira (2).
“O parto aconteceu sem intercorrências. Estão todos bem. Os nenéns foram direto para a Utin, onde estão entubados. Todos estão estáveis. Agora é um processo meio lento e cansativo. Tanto para eles quanto para ela. Vai ser um acompanhamento diário nosso”, contou Magdiel.
"O primeiro foi o Théo, com mais de 1kg. Ele deu um chorinho mais forte. A última foi a Eloá, com 635g, mas ela era a mais agitadinha, a mais esperta, não parava quieta, ficava se mexendo o tempo todo. Os nenéns chegaram grandinhos. Acho que por isso que o parto aconteceu logo"
Magdiel Costa - Pai dos sêxtuplos
Quézia Romualdo, a mãe dos bebês, continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital para ser monitorada, e os bebês estão na UTI Neonatal. “Só mesmo para questões de acompanhamento no pós-operatório. Foi uma cirurgia que exigiu muito, mas ela está bem”, explicou o marido.

Sêxtuplos nascem em hospital de Colatina

*Com informações de Carol Silveira, da TV Gazeta Noroeste

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