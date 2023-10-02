Sêxtuplos de Colatina: novas imagens dos bebês são divulgadas

A mão do pai e um pezinho de um dos bebês

Ainda segundo a profissional, os bebês estão estáveis e precisando de suporte ventilatório. "Sabemos que os bebês perdem peso quando nascem, nessa primeira semana a perda de peso é esperada. Trabalhamos com suporte nutricional para que elas possam desenvolver o peso da melhor forma possível”, finalizou.