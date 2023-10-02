Sêxtuplos de Colatina: novas imagens dos bebês são divulgadas

Duas novas imagens dos sêxtuplos de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foram divulgadas pela assessoria do Hospital São Bernardo Apart, onde os bebês estão internados. Théo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no domingo (1º), às 17h10.
Por serem prematuros, a coordenadora da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Hospital São Bernardo Apart, Bianca de Medeiros, explicou que os bebês podem ter complicações, mas para evitá-las ou contorná-las, devem ficar internados por cerca de três meses até ganharem mais peso.
Ainda segundo a profissional, os bebês estão estáveis e precisando de suporte ventilatório. "Sabemos que os bebês perdem peso quando nascem, nessa primeira semana a perda de peso é esperada. Trabalhamos com suporte nutricional para que elas possam desenvolver o peso da melhor forma possível”, finalizou.