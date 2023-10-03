Pais de sêxtuplos divulgam vídeo de momentos antes e após parto em Colatina

"Um momento muito especial em nossas vidas. [...] Graças a Deus, primeiramente, que sempre nos mostrou nos mínimos detalhes Sua real presença em nossas vidas, e ao São Bernardo Apart Hospital, por essa grande estrutura que nos proporcionou um momento lindo e seguro para nossos bebês. Muito obrigada também a cada oração e palavra de carinho e amor por nossa família", afirmou Quezia, em uma postagem nas redes sociais.