Sêxtuplos de Colatina vestem roupinha especial e entram no clima de Natal

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Uma grávida de 29 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo três carros no km 446 da BR 101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (24). A vítima foi identificada por familiares como Aline Xavier Rodrigues e morreu no local. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h40 e envolveu um Fiat Uno, um Renault Kwid e um Volkswagen Nivus.
A PRF informou que, conforme apuração local, Aline estava grávida de seis meses e era passageira do Fiat Uno. De acordo com familiares, ela e viajava com o marido e a filha de 2 anos. A família seguia para casa, no distrito de São José das Torres, quando ocorreu a batida. Segundo a Polícia Científica, o corpo de Aline foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.
O marido e a criança foram socorridos para hospitais em Cachoeiro de Itapemirim. Os demais envolvidos também foram encaminhados para unidades de saúde da região, segundo a PRF.
O Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba informou que foram mobilizados guincho, veículo de inspeção, ambulâncias da concessionária e equipes do Samu para o atendimento da ocorrência. Durante o atendimento, o trânsito no trecho funcionou no sistema de pare e siga e foi totalmente liberado às 22h31.
Um homem, de 37 anos, foi preso após tentar esfaquear a esposa dentro de casa, em Vila Velha. Segundo relato da vítima à Polícia Militar, o suspeito tentou atacá-la com uma faca, a enforcou e proferiu xingamentos durante uma discussão na tarde de sexta-feira (24).
A mulher conseguiu fugir antes que fosse atingida pelo objeto. Ela se refugiou na casa de uma amiga, de onde chamou a corporação. No local, a equipe identificou lesões no pescoço e, depois de buscas, encontrou o homem.
A mulher conseguiu fugir antes de ser atingida pelo objeto e se refugiou na casa de uma amiga, de onde acionou a Polícia Militar. No local, os militares constataram lesões no pescoço da vítima e, após buscas na região, localizaram o suspeito.
A identidade dos envolvidos e o bairro onde o fato aconteceu não estão sendo divulgados por segurança da vítima. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia.
Segundo a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal e ameaça, ambas cometidas contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Linhares, no Norte do Espírito Santo, inaugurou nesta sexta-feira (24) o novo Centro Integrado de Comando e Controle. A estrutura recebeu investimento de R$ 10 milhões e foi criada para integrar os órgãos municipais de segurança e agilizar o atendimento às ocorrências.
O centro passa a concentrar o sistema de videomonitoramento da cidade, a Guarda Civil Municipal (GCM), o Departamento Municipal de Trânsito (Detro) e a Central de Atendimento 153.
As forças de segurança do município também receberam novos uniformes, equipamentos e viaturas que irão fortalecer as ações de patrulhamento, fiscalização e atendimento à população.
Um homem de 30 anos foi preso por agredir a companheira, de 29 anos, com socos nas costas em Vila Velha, na quinta-feira (23). Além da agressão, a vítima relatou à Polícia Militar ter sido ameaçada pelo suspeito com um canivete.
Os policiais constataram diversas escoriações na mulher, além do uniforme rasgado e cortes pelos braços. A Polícia Civil informou que o homem foi autuado por lesão corporal, ameaça, injúria e cárcere privado.
Um homem foi assassinado dentro de casa no Assentamento 16 de Abril, zona rural de Nova Venécia, na Região Noroeste do Espírito Santo, durante a madrugada de quinta-feira (23). De acordo com a Polícia Militar, após o crime, os suspeitos roubaram uma televisão da residência, fugiram de carro e ainda não foram localizados. A vítima não teve o nome e a idade divulgados.
A esposa da vítima relatou à Polícia Militar que o casal dormia quando foi acordado por barulhos na porta da casa, por volta das 2h. Em seguida, dois homens arrombaram o portão, invadiram o imóvel e efetuaram diversos disparos contra a porta do quarto. Quando o morador abriu a porta, foi atingido pelos tiros e morreu no local.
Ainda segundo a mulher, um dos suspeitos estava armado com uma espingarda calibre 12 e o outro com um revólver. Após o homicídio, a dupla roubou uma televisão e fugiu em um carro.
O corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina, onde passou por necropsia antes de ser liberado para os familiares. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia.
Um motociclista, que não teve o nome e idade divulgados, morreu após bater em um carro na noite de quinta-feira (23), por volta das 21h35, em Praia de Itaparica, Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a motorista do carro, de 40 anos, fazia uma conversão à esquerda para acessar a garagem de um condomínio quando houve a colisão com a motocicleta.
Ainda conforme a PM, os documentos dos veículos e dos condutores estavam regulares. A motorista realizou o teste do bafômetro, que teve resultado negativo.
Ela foi encaminhada à Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou depoimento e foi liberada, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.
A Polícia Civil informou que a motorista permaneceu no local do acidente e que não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito.
Um incêndio em uma área de pasto assustou moradores do bairro São Geraldo, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (24). O Corpo de Bombeiros foi acionado porque as chamas se aproximaram de alguns imóveis da região.
O proprietário de uma área recreativa no local, Antônio Clemasco, contou como percebeu o incêndio. "Acordei por volta da meia-noite, vi um clarão e ouvi uns pipocos. Achei que fosse chuva. Quando percebi o que era, fui tirar o carro que estava estacionado na frente da casa", relatou.
Outro morador do bairro, o contador Edmar Rodrigues Ramos, registrou o incêndio em vídeo e contou que o susto foi grande entre os moradores. Segundo ele, assim que percebeu a gravidade da situação, acordou os vizinhos para alertá-los sobre o risco.
O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta da 1h10 e conseguiu controlar as chamas. A ocorrência foi encerrada por volta das 3h.
A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, na Serra, passa por uma revitalização e construção de uma nova ciclovia. A intervenção, segundo a prefeitura, vai durar aproximadamente seis meses e o trânsito pode ser alterado em alguns trechos.
O serviço, executado pela Secretaria de Obras (Seob), tem investimento de R$ 13 milhões. Entre os trabalhos previstos estão o recapeamento e a construção da ciclovia em aproximadamente dois quilômetros da via, além de melhorias nas calçadas e reforço da sinalização viária.
A ordem de serviço foi assinada na terça-feira (21). A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que as pistas estão reduzidas em alguns trechos, que estão sinalizados por placas.
A secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, esclareceu uma dúvida da população: a preocupação com as retiradas das árvores do canteiro central. "Nós não vamos retirar as árvores; são duas faixas de rolamento para ciclovias, uma para a esquerda, uma para a direita, e conseguimos deixar um canteiro no meio para as árvores, com iluminação."
Izabela explicou ainda que a avenida não será fechada totalmente e que haverá somente interdições parciais durante o período.
O Parque Moscoso, no Centro de Vitória, vai receber uma unidade da Praça Inclusiva Viver Vitória, projeto já implantado na Praça dos Desejos, na Praia do Canto. A obra tem previsão de ser concluída em setembro deste ano.
Segundo o servidor da Central de Serviços de Vitória, Ueder Nascimento, o projeto tem como objetivo promover inclusão e acessibilidade. "Os brinquedos e as estruturas são projetados para permitir que crianças com diferentes níveis de mobilidade e necessidades possam brincar juntas, com autonomia, fortalecendo a convivência e o respeito à diversidade desde a infância", explicou.
Durante a implantação da praça, a área permanecerá isolada até a conclusão das obras e a entrega do espaço à população.
O posto de vacinação da Prefeitura de Vila Velha no Shopping Boulevard, em Itaparica, vai funcionar neste sábado (25) das 11 às 18 horas. Segundo a administração municipal, serão ofertados diversos imunizantes sem necessidade de agendamento prévio.
O público vai poder se imunizar com vacinas de rotina para todas as idades (exceto BCG), além dos imunizantes contra influenza para pessoas a partir de seis meses de idade, covid-19 (adulto e infantil) e dengue (laboratório Takeda), conforme os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
A população também poderá emitir a declaração de situação vacinal.Além da ação deste sábado, a Secretaria de Saúde do município vai disponibilizar oito mil vagas para vacinação nas Unidades de Saúde na próxima semana. O agendamento será aberto nesta sexta-feira (24), às 15 horas, no site da Prefeitura de Vila Velha (clique aqui).
Para receber a vacina, é obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. No caso de menores de idade, também é necessário apresentar o cartão de vacinação.