Sêxtuplos: Henry e Maytê são transferidos e se juntam aos irmãos em Colatina

Um carro e um caminhão colidiram na rodovia ES 245, na zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (12). A cena foi registrada pelo repórter da TV Gazeta, André Afonso, que estava passando pelo local na hora do acidente. Segundo ele, o condutor do carro ficou com as pernas presas às ferragens, mas estava consciente. O motorista do caminhão não se feriu, no entanto, o óleo do veículo vazou pela pista.