Morador em situação de rua morre após tentar furtar fios na Serra

TV Gazeta, ele teria tentado furtar fios de um poste na Rua Gutemberg, quando acabou caindo da estrutura. Um homem em situação de rua, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (25), entre os bairros Valparaíso e Parque Residencial Laranjeiras, na Serra . Conforme apuração da, ele teria tentado furtar fios de um poste na Rua Gutemberg, quando acabou caindo da estrutura.

Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atestou a morte dele no local. Vizinhos chegaram a relatar que escutaram um barulho e, logo depois, as casas ficaram sem energia. Na sequência, viram a vítima caída na rua.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.