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Caiu de poste

Morador em situação de rua morre após tentar furtar fios na Serra

Vizinhos chegaram a relatar que escutaram um barulho e, logo depois, as casas ficaram sem energia. Na sequência, viram a vítima caída na rua
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2024 às 16:54

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 16:54

Um homem em situação de rua, que não teve a identidade divulgada, foi encontrado morto na madrugada desta quinta-feira (25), entre os bairros Valparaíso e Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Conforme apuração da TV Gazeta, ele teria tentado furtar fios de um poste na Rua Gutemberg, quando acabou caindo da estrutura.
Segundo a Polícia Militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) atestou a morte dele no local. Vizinhos chegaram a relatar que escutaram um barulho e, logo depois, as casas ficaram sem energia. Na sequência, viram a vítima caída na rua. 
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares.
Procurada pela reportagem, a EDP, concessionária de energia da região, alegou que não foi registrado furto de cabos na rede elétrica.

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