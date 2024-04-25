Vídeo mostra suspeito de raptar, violentar e matar mulher em acidente no ES

O superintendente da Polícia Regional Norte, Fabrício Dutra, disse que foi um crime grave e que este tipo de caso não é comum na região. “É um crime que chama a atenção. Assim que tive ciência, determinei que a equipe fosse imediatamente ao local para termos respostas. É um fato que acontece pouco na região. Começamos os levantamentos com o apoio necessário. A gente percebe a gravidade do caso”, afirmou.

"Precisamos do apoio de todos, principalmente através do canal 181 (disque-denúncia) para realizar a prisão desse indivíduo que cometeu um crime tão bárbaro" Fabrício Dutra - Superintendente da Polícia Regional Norte

Investigação

O caso é tratado como latrocínio, roubo seguido de morte, e também como estupro, porque a vítima, identificada como Ana Lívia Silvestre Honório, tinha sinais de violência e foi encontrada nua. O homem está sendo procurado pela polícia.

Segundo o delegado Leandro Sperandio, responsável pelas investigações, a causa da morte da jovem foi constatada como asfixia por afogamento. O carro em que ela estava com o criminoso capotou e caiu depois em uma área alagada. O indivíduo conseguiu fugir, mas deixou para trás um boné e uma jaqueta.

“As investigações estão avançadas. É um crime bárbaro. No percurso, ele violentou a vítima. Em um determinado momento, perdeu a direção do veículo e aconteceu o acidente. Ela morreu por asfixia por afogamento. A polícia trata tecnicamente o caso como latrocínio e também o crime de estupro”, disse em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (25) na Sala do Conselho da Polícia Civil, em Vitória.

A Polícia Civil disse que foi possível identificar o suspeito a partir das buscas no local e também por câmeras de segurança em bairros próximos, como o Secatto, Jardins e, por fim, onde ocorreu a abordagem do criminoso, o Royal Garden. A corporação obteve os registros do homem andando por algumas ruas, observando que ele utilizava o boné e a jaqueta.

Como o crime aconteceu

Carro onde estava a vítima sequestrada e morta em Aracruz Crédito: Divulgação/PCES

Sperandio acredita que o homem agiu por oportunidade. Ana Lívia estava no banco do passageiro do carro, um Fiat Pálio prata, dirigido pelo companheiro dela, quando o veículo foi abordado pelo indivíduo, que simulou estar armado.