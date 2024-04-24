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Na Justiça

MPF quer que donos de imóveis desocupem e recuperem área em Setiba

As construções estão em um terreno ao lado do Parque Estadual Paulo César Vinha; obra foi interrompida por danos ao meio ambiente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2024 às 19:14

Publicado em 24 de Abril de 2024 às 19:14

Área de restinga no Parque Estadual Paulo César VInha
Área de restinga no Parque Estadual Paulo César VInha: loteamento foi instalado na região Crédito: Vitor Jubini
Ministério Público Federal (MPF) quer a desocupação de terreno em Setiba, Guarapari, onde imóveis irregulares foram construídos, e a recuperação da área degradada. Também requer uma multa de R$ 1 milhão para os donos do loteamento. Os pedidos foram encaminhados à Justiça Federal. 
Na petição, o MPF solicita que a Justiça intime 28 donos de imóveis construídos irregularmente na região. As construções estão em um terreno onde começou a ser feito um loteamento, ao lado do Parque Estadual Paulo César Vinha, mas a obra foi interrompida por causar danos ao meio ambiente.
Conforme informações do MPF, o local, chamado Recreio de Setiba, foi embargado ainda na década de 1980, mas acabou sendo alvo de invasões, que persistem até hoje. Atualmente, o espaço é demarcado como Zona de Proteção Especial Natural (ZPEN) e faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba.
Para o MPF, a desocupação da área protegida é necessária para que haja a recuperação daquele ecossistema, que é de transição entre litoral e Mata Atlântica, e está em vias de extinção.
MPF quer que donos de imóveis desocupem e recuperem área em Setiba
O MPF pede ainda que as empresas responsáveis pelo loteamento Recreio de Setiba paguem R$ 1 milhão em indenização por danos causados ao ecossistema da região. O pagamento, aponta o MPF, pode ser feito sob forma de doação do terreno onde seria instalado o loteamento. A ideia é que a área seja uma Zona Tampão ou Zona de Amortecimento para o parque estadual. Essas zonas servem como “margem” para a unidade de conservação para minimizar os impactos negativos sobre ela.

Histórico

Em 1986, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), órgão equivalente ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) atualmente, notificou a empresa Conterra Construções e Terraplanagens para que interrompesse o desmatamento na área do Loteamento Recreio de Setiba, que a empresa estava implementando.
Na época, foram abertas diversas ruas no terreno, o que impediu o fluxo de água e prejudicou o ecossistema alagado típico daquela região.
A empresa entrou com uma ação judicial e obteve a liberação da obra do loteamento, que estava embargada. O MPF e o IBDF recorreram e conseguiram decisão favorável, para interromper o desmatamento novamente.
Em 1988, a Conterra e a empresa JJ Empreendimentos e Participações recomeçaram o desmate, o que provocou novo embargo da obra, dessa vez, por órgão ambiental estadual.
Diante da situação, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública em face das duas empresas para que o desmatamento fosse interrompido definitivamente e que os danos já constatados fossem restaurados.
Após uma decisão liminar favorável em 1988, no ano 2000 foi dada a sentença impedindo que as empresas prosseguissem com o desmatamento e exigindo a recuperação dos locais onde já havia sido feito o desmate. Também foi determinado o pagamento de uma indenização pelos danos causados ao ecossistema.
Após recursos das empresas, o caso transitou em julgado e o MPF, então, pediu que a sentença fosse cumprida. Durante estudos feitos para dimensionar os danos causados no local, foi constatado que parte do terreno havia sido ocupada irregularmente e identificados os donos dos terrenos, que podem ser alvo de outras ações caso sejam constatados danos na área.
A reportagem não conseguiu contato com as empresas citadas. O espaço segue aberto para manifestações.

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