Polícia identifica suspeito de cometer latrocínio em caso de morte de jovem em Aracruz

Ana Lívia Silvestre Honório morreu após ser sequestrada e feita refém dentro de um carro por um criminoso e o veículo capotar e cair em uma área alagada na zona rural de Aracruz

O caso é tratado como latrocínio - roubo seguido de morte - e estupro. Isso porque a vítima aparentava sinais de ter sofrido violência e quando foi encontrada pela polícia estava nua.

Ana Lívia estava com o companheiro no automóvel, um Fiat Pálio prata, na altura do bairro Royal Garden, quando um indivíduo, dizendo estar armado, parou o casal e anunciou assalto, ordenando que o homem saísse do veículo. O criminoso assumiu a direção e manteve a jovem dentro do automóvel.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi identificado por meio de câmeras de videomonitoramento e as roupas dele foram encontradas no local onde ocorreu o acidente com o veículo em que a jovem estava. Mais detalhes do caso, bem como imagens do suspeito, serão divulgados em uma coletiva de imprensa que será realizada nesta quinta-feira (25), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.