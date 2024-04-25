Homem é assassinado com tiro no pescoço no interior de Linhares

Nos bolsos da calça da vítima os militares encontraram uma bucha de maconha, um isqueiro, R$ 42 em espécie, um carregador de celular e um fone de ouvido. Até o momento, não foram fornecidas informações sobre a possível autoria e motivação do crime.

A corporação destacou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.