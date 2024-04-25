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Batida de frente

Acidente mata três e deixa uma pessoa gravemente ferida em Nova Venécia

Duas vítimas morreram no local e outras duas foram socorridas, mas, no caminho para o hospital, uma delas não resistiu e morreu ainda dentro da ambulância
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

25 abr 2024 às 09:05

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 09:05

VítimasVeículos envolvidos em grave acidente em Nova Venécia bateram de frente, segundo a PM
Das três pessoas que morreram, duas estavam em Volkswagen Fox vermelho e outra vítima no Volkswagen Jetta cinza Crédito: Montagem: Reprodução/Redes Sociais e Leitor A Gazeta
Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida em um acidente na ES 220, em um trecho conhecido como reta do bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, os veículos bateram de frente. As vítimas foram identificadas como Bleno Silva, Eduardo Balbino e Línike Lázaro Lourenço, mas não tiveram as idades divulgadas. 
A PM informou que Eduardo e Línike morreram no local. Duas equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam as outras duas pessoas envolvidas, mas Bleno não resistiu aos ferimentos e morreu durante o socorro ao hospital. A vítima ferida foi identificada como Kaio Costa, que, segundo uma familiar, está estável, intubado e com fratura nas duas pernas. Ele deu entrada no Hospital Estadual Roberto Silvares, em São Mateus, por volta de 5h.
Línike dirigia um Volkswagen Jetta e Bleno era quem conduzia um Volkswagen Fox. Cada veículo tinha também um passageiro. Eduardo estava com Bleno e Kaio com Línike. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente até o momento.
A reportagem de A Gazeta solicitou mais informações sobre o acidente para a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Científica. 
Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada na madrugada desta quinta-feira (25), por volta de 03h12, para uma ocorrência de batida com vítima fatal, no bairro Aeroporto, em Nova Venécia. Os corpos das vítimas fatais, três homens de 28, 25 e 32 anos, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.
Segundo a Polícia Civil, o caso seguirá em investigação da Delegacia Regional de Nova Venécia.

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