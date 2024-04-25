Acidente mata três e deixa uma pessoa gravemente ferida em Nova Venécia

Das três pessoas que morreram, duas estavam em Volkswagen Fox vermelho e outra vítima no Volkswagen Jetta cinza

Línike dirigia um Volkswagen Jetta e Bleno era quem conduzia um Volkswagen Fox. Cada veículo tinha também um passageiro. Eduardo estava com Bleno e Kaio com Línike. Não há mais informações sobre a dinâmica do acidente até o momento.

Em nota, a Polícia Científica informou que a perícia foi acionada na madrugada desta quinta-feira (25), por volta de 03h12, para uma ocorrência de batida com vítima fatal, no bairro Aeroporto, em Nova Venécia. Os corpos das vítimas fatais, três homens de 28, 25 e 32 anos, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.