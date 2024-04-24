Menino de 12 anos é atropelado após descer de ônibus na orla de Cariacica

Um menino de 12 anos foi atropelado por um carro após descer de um ônibus na manhã desta quarta-feira (24), na Orla de Porto de Santana, em Cariacica. A Polícia Militar foi acionada e informada por pessoas que estavam no local que o motorista fugiu após o atropelamento. O adolescente foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Infantil de Vitória.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil que nos acidentes em que não há morte e nenhum detido em flagrante, mas ocorre lesão corporal, a legislação exige a manifestação da vítima quanto ao interesse em iniciar uma ação penal.
A corporação orienta a vítima a dirigir-se à delegacia de seu bairro de residência ou diretamente à Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT) para registrar uma representação contra o autor, utilizando o boletim do acidente, registrado pelo BPTran, como uma das provas.