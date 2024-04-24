Motorista fica ferido após caminhão tombar em Venda Nova do Imigrante

Um homem ficou preso às ferragens após o caminhão que estava tombar no Trevo de Santa Luzia, em Venda Nova do Imigrante, região Serrana do Espírito Santo, na noite desta terça-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava carregado com chapas de granito e a vítima foi transportada para o Hospital Padre Máximo, no mesmo município.