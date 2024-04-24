Incêndio criminoso: morre pedreiro que teve 90% do corpo queimado na Serra

José de Abreu, de 56 anos, morto após ter 90% do corpo queimado Crédito: Acervo familiar

TV Gazeta, pela filha da vítima. José de Abreu, de 56 anos, estava internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e teve o óbito registrado por volta das 13h de terça-feira (23). Morreu o pedreiro que teve 90% do corpo queimado na Serra após o ex-namorado da ex-companheira dele invadir a casa e atear fogo no casal , no último dia 14. A informação foi confirmada ao repórter Caíque Verli, da, pela filha da vítima. José de Abreu, de 56 anos, estava internado em estado gravíssimo no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves e teve o óbito registrado por volta das 13h de terça-feira (23).

Polícia Civil informou que o suspeito do crime, ex-namorado da mulher, foi preso na terça-feira (23). A corporação vai passar mais detalhes durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (24).

O crime

Imagine estar dormindo e ser surpreendido por uma pessoa ateando fogo em você? Essa cena de terror aconteceu com um casal no Bairro das Laranjeiras, na Serra, na noite do dia 14 de abril deste ano. O homem teve 90% do corpo queimado. A mulher que estava com ele afirmou que o suspeito do crime é ex-namorado dela, que teria invadido a residência quando todos estavam dormindo.

Conforme relato de familiares, a mulher de 50 anos estava dormindo no quarto com o pedreiro quando o ex-namorado dela invadiu a residência.

Rastros de destruição na casa de pedreiro após incêndio criminoso Crédito: TV Gazeta

"Ele arrombou a porta, jogou gasolina em cima e botou fogo. Meu pai, mesmo em chamas, lutou com ele e não deixou ele chegar perto da minha mãe. Ele queria queimar os dois, mas meu pai foi para cima dele e não deixou", contou uma comerciante, filha do homem queimado e da mulher que estava dormindo com ele.

Ela explicou que o pai e a mãe são separados. Há cinco meses, a mãe da comerciante começou a namorar o suspeito do crime, que sempre foi agressivo. Ele chegou a jogar a mulher de um barranco, causando graves ferimentos a ponto de a vítima ficar oito dias em coma. Há cerca de um mês, ela recebeu alta. O então namorado teria batido nela de novo, momento em que ela conseguiu terminar e pediu ajuda ao ex-marido.

"Meu pai disse que ela podia ficar aqui, porque a gente sempre iria cuidar dela. Mesmo separados, ele cuidava da minha mãe" X - Filha do casal que sofreu ataque

Mesmo com 90% do corpo queimado, o pedreiro não queria ir para o hospital para não deixar a família sozinha, com medo do criminoso voltar.