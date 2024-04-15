Ex é suspeito de atear fogo em casal que estava dormindo na Serra

Imagine estar dormindo e ser surpreendido por uma pessoa ateando fogo em você? Essa cena de terror aconteceu com um casal no Bairro das Laranjeiras, na Serra , na noite de domingo (14). O homem teve 90% do corpo queimado. A mulher que estava com ele afirmou que o suspeito do crime é ex-namorado dela, que teria invadido a residência quando todos estavam dormindo.

Conforme relato de familiares, a mulher de 50 anos estava dormindo no quarto com o ex-marido, de 55 anos, quando o ex-namorado dela invadiu a residência.

"Ele arrombou a porta, jogou gasolina em cima e botou fogo. Meu pai, mesmo em chamas, lutou com ele e não deixou ele chegar perto da minha mãe. Ele queria queimar os dois, mas meu pai foi para cima dele e não deixou", contou uma comerciante, filha do homem queimado e da mulher que estava dormindo com ele.

Ela explicou que o pai e a mãe são separados. Há cinco meses, a mãe da comerciante começou a namorar o suspeito do crime, que sempre foi agressivo. Ele chegou a jogar a mulher de um barranco, causando graves ferimentos a ponto de a vítima ficar oito dias em coma. Há cerca de um mês, ela recebeu alta. O então namorado teria batido nela de novo, momento em que ela conseguiu terminar e pediu ajuda ao ex-marido.

"Meu pai disse que ela podia ficar aqui, porque a gente sempre iria cuidar dela. Mesmo separados, ele cuidava da minha mãe" X. - Filha do casal que sofreu ataque

Segundo a jovem, o pai dela está sedado. Mesmo com 90% do corpo queimado, ele não queria ir para o hospital para não deixar a família sozinha, com medo do criminoso voltar.

Ainda segundo a filha, o ex-namorado da mãe já tinha ameaçado o pai dela. "Ele já falou que quer tomar tudo do meu pai, inclusive a casa", disse.

O homem de 55 anos foi socorrido por familiares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. A equipe médica informou à Polícia Militar que ele teve 90% do corpo queimado. O estado de saúde dele era grave, por isso, a vítima seria transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.

Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações".