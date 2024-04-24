Adolescente é morto após confessar que matou tia em Água Doce do Norte

Leandro foi encontrado ao lado de um curral, com marcas de tiros entre as costas e a cabeça. Até a publicação, a autoria era considerada desconhecida.

O corpo de Leandro foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte. De acordo com a Polícia Civil, até a publicação nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.