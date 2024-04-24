Adolescente é morto após confessar que matou tia em Água Doce do Norte

O adolescente de 17 anos que confessou ter assassinado a tia idosa em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, crime ocorrido no último sábado (20), foi morto a tiros na zona rural do município na manhã desta quarta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, o corpo de Leandro Ribeiro Gonçalves da Rocha foi encontrado em um local conhecido como "Rola Égua", na rodovia ES 080.
Leandro foi encontrado ao lado de um curral, com marcas de tiros entre as costas e a cabeça. Até a publicação, a autoria era considerada desconhecida.
Conforme apuração de A Gazeta, é investigada a possível relação da morte de Leandro com o assassinato da tia dele, Sebastiana Pereira Rodrigues, de 70 anos. Ela foi morta dentro de casa, no bairro Vila Nelita, no sábado (20), mas o caso foi descoberto apenas na terça-feira. O adolescente foi apontado por testemunhas como o responsável pelo crime, sendo apreendido e conduzido à delegacia no mesmo dia, onde confessou o crime, mas foi liberado por não estar no período de flagrante.
O corpo de Leandro foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte. De acordo com a Polícia Civil, até a publicação nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.