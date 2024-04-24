Jovem esfaqueia ex-colega de trabalho em briga por demissão no ES

Um jovem de 23 anos foi levado para a delegacia após esfaquear um ex-colega de trabalho durante discussão em Dores do Rio Preto, na tarde de terça-feira (23). Segundo a Polícia Militar, o próprio autor se entregou aos policiais e relatou que a briga foi motivada por uma demissão.

O suspeito relatou que estava indo para casa, após o trabalho, quando o ex-colega de trabalho, um homem de 35 anos, saiu de trás de uma árvore e começou a tirar satisfações, alegando que o jovem foi o motivador da demissão dele da empresa.

O jovem de 23 anos contou que, após ser agredido com um soco, tirou o objeto da mochila e golpeou a vítima. Os militares relataram que faziam patrulhamento pelo Centro de Dores do Rio Preto, quando o suspeito informou que tinha acabado de esfaquear outro homem, próximo à igreja católica, sendo encaminhado à delegacia.

Ainda conforme informações da PM, obtidas na a base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima estava com seis perfurações nas costas e seria socorrida até o Pronto Socorro de Guaçuí.