Adolescente mata tia idosa dentro de casa em Água Doce do Norte

Sebastiana tinha 70 anos e teria denunciado o tráfico de drogas, segundo o relato do suspeito na delegacia Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma idosa de 70 anos foi encontrada morta dentro de casa no bairro Vila Nelita, em Água Doce do Norte , no Noroeste do Espírito Santo , na manhã de terça-feira (23). Segundo informações da Polícia Militar , Sebastiana Pereira Rodrigues apresentava sinais de agressões no corpo e havia sangue espalhado na residência. O suspeito do crime, um adolescente de 17 anos, disse ao delegado que era sobrinho da vítima e confessou a autoria do crime. Ele informou que agiu porque a tia havia denunciado o tráfico de drogas na região.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, uma testemunha contou que Sebastiana estava desaparecida desde o último sábado (20). Então, na terça-feira, familiares foram até a casa da idosa e, ao entrarem no imóvel, sentiram um forte mau cheiro, depois viram a mulher sem vida. O corpo estava em decomposição.

Alguns moradores da região afirmaram aos policiais que o autor do assassinato seria o adolescente, conhecido pela comunidade por envolvimento em crimes. Após o trabalho de buscas, o jovem foi localizado e conduzido pela PM até a Delegacia Regional de Barra de São Francisco

Ainda conforme a PM, em depoimento, na presença do delegado, o menor admitiu a autoria, dando mais detalhes de como matou a idosa e disse que resolveu matar Sebastiana porque ela estava denunciando o tráfico daquele local. Segundo o menor de idade, ele cometeu o crime no último sábado, dia em que pessoas sentiram a ausência da mulher.

Devido ao avançado estado de decomposição do cadáver, a perícia não conseguiu identificar indícios de uso de faca ou de arma de fogo. O corpo de Sebastiana foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

Polícia Civil informou que o adolescente foi ouvido e liberado, uma vez que foi constatado que o crime ocorreu no sábado e não havia situação flagrancial.

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