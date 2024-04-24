Adolescente mata tia idosa dentro de casa em Água Doce do Norte

Uma idosa de 70 anos foi encontrada morta dentro de casa no bairro Vila Nelita, em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (23). Segundo informações da Polícia Militar, Sebastiana Pereira Rodrigues apresentava sinais de agressões no corpo e havia sangue espalhado na residência. O suspeito do crime, um adolescente de 17 anos, disse ao delegado que era sobrinho da vítima e confessou a autoria do crime. Ele informou que agiu porque a tia havia denunciado o tráfico de drogas na região.
De acordo com o boletim de ocorrência da PM, uma testemunha contou que Sebastiana estava desaparecida desde o último sábado (20). Então, na terça-feira, familiares foram até a casa da idosa e, ao entrarem no imóvel, sentiram um forte mau cheiro, depois viram a mulher sem vida. O corpo estava em decomposição.
Alguns moradores da região afirmaram aos policiais que o autor do assassinato seria o adolescente, conhecido pela comunidade por envolvimento em crimes. Após o trabalho de buscas, o jovem foi localizado e conduzido pela PM até a Delegacia Regional de Barra de São Francisco.
Ainda conforme a PM, em depoimento, na presença do delegado, o menor admitiu a autoria, dando mais detalhes de como matou a idosa e disse que resolveu matar Sebastiana porque ela estava denunciando o tráfico daquele local. Segundo o menor de idade, ele cometeu o crime no último sábado, dia em que pessoas sentiram a ausência da mulher.
Devido ao avançado estado de decomposição do cadáver, a perícia não conseguiu identificar indícios de uso de faca ou de arma de fogo. O corpo de Sebastiana foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.
A Polícia Civil informou que o adolescente foi ouvido e liberado, uma vez que foi constatado que o crime ocorreu no sábado e não havia situação flagrancial.
Adolescente é assassinado um dia depois
Um dia após confessar ter assassinado a tia em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, o adolescente foi morto a tiros na zona rural do município na manhã desta quarta-feira (24).
Leandro foi encontrado ao lado de um curral, em um local conhecido como "Rola Égua", na rodovia ES 080, em Água Doce do Norte, com marcas de tiros entre as costas e a cabeça. É apurada possível relação deste crime com a morte de Sebastiana Pereira Rodrigues. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Água Doce do Norte.