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Dose dupla

CBF confirma Fluminense x Atlético-MG no Kleber Andrade pelo Brasileirão

Depois do Sampaio Corrêa confirmar jogo contra o Tricolor no Klebão pela Copa do Brasil, duelo contra o Galo também será realizado em Cariacica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2024 às 10:42

Publicado em 23 de Abril de 2024 às 10:42

Confira as fotos da partida entre Fluminense e Madureira no Kleber Andrade, em Cariacica
Confira as fotos da partida entre Fluminense e Madureira no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
A dose dupla de Fluminense no Kleber Andrade está confirmada. Após o Sampaio Corrêa oficializar o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Tricolor em Cariacica no dia 1º de maio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou em seu site oficial a confirmação de Fluminense e Atlético-MG, no dia 04 de maio, às 16h, válido pela quinta rodada do Brasileirão, para acontecer no Klebão. 
No site da entidade máxima do futebol brasileiro a mudança de local da partida já foi publicada. O jogo aconteceria no Maracanã, mas por conta do Rio de Janeiro receber o show da cantora Madonna no mesmo dia, a Polícia Militar do Rio de Janeiro não teria contingente para atender aos dois eventos. Por isso o Tricolor solicitou a mudança do confronto para o Kleber Andrade. 
"Definição de local da partida, considerando a solicitação da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para a não realização do jogo em questão na cidade do Rio de Janeiro, na data prevista, devido a um Evento Internacional", aponta o documento divulgado pela CBF.

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