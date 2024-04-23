CBF confirma Fluminense x Atlético-MG no Kleber Andrade pelo Brasileirão

No site da entidade máxima do futebol brasileiro a mudança de local da partida já foi publicada. O jogo aconteceria no Maracanã, mas por conta do Rio de Janeiro receber o show da cantora Madonna no mesmo dia, a Polícia Militar do Rio de Janeiro não teria contingente para atender aos dois eventos. Por isso o Tricolor solicitou a mudança do confronto para o Kleber Andrade.