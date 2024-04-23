CBF confirma Fluminense x Atlético-MG no Kleber Andrade pelo Brasileirão

A dose dupla de Fluminense no Kleber Andrade está confirmada. Após o Sampaio Corrêa oficializar o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Tricolor em Cariacica no dia 1º de maio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) publicou em seu site oficial a confirmação de Fluminense e Atlético-MG, no dia 04 de maio, às 16h, válido pela quinta rodada do Brasileirão, para acontecer no Klebão.
No site da entidade máxima do futebol brasileiro a mudança de local da partida já foi publicada. O jogo aconteceria no Maracanã, mas por conta do Rio de Janeiro receber o show da cantora Madonna no mesmo dia, a Polícia Militar do Rio de Janeiro não teria contingente para atender aos dois eventos. Por isso o Tricolor solicitou a mudança do confronto para o Kleber Andrade.
"Definição de local da partida, considerando a solicitação da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para a não realização do jogo em questão na cidade do Rio de Janeiro, na data prevista, devido a um Evento Internacional", aponta o documento divulgado pela CBF.