Sampaio Corrêa confirma jogo contra o Fluminense no Kleber Andrade

Confira as fotos da partida entre Fluminense e Madureira no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

O capixaba que torce pelo Fluminense terá a chance de ver o time do coração de perto mais uma vez. O Tricolor vai enfrentar o Sampaio Corrêa no Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 1º de maio (quarta-feira), às 16h, em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Conforme a coluna Filipe Souza apontou em A Gazeta, as negociações já estavam avançadas . Após reunião com o grupo de empresários, nesta segunda-feira (22), Sergio Frota, presidente do Sampaio Corrêa confirmou a realização da partida no Espírito Santo. O clube maranhense aceitou uma oferta de R$ 1 milhão para mudar o mando de campo.

"Foi uma decisão difícil, visto que muitos torcedores gostariam de poder acompanhar a partida aqui no Castelão. Mas a realidade fala mais alto, e dentro do contexto do futebol maranhense, após uma análise mais aprofundada sobre o cenário financeiro do clube, decidimos levar o jogo contra o Fluminense para Cariacica. Teremos uma Série C muito competitiva pela frente, e nossa meta é o acesso, não pode ser diferente, e para isso precisamos criar mecanismos de fortalecer o grupo e oferecer todas as condições necessárias. Muitos não compreenderão, entendo a parte de quem se acha prejudicado, mas eu sei exatamente o peso do cotidiano, e decisões como essa são tomadas pensando única e exclusivamente no melhor para o Sampaio", pontuou o presidente.

Fluminense x Atlético-MG também deve acontecer no Kleber Andrade

Logo na sequência, após a partida da Copa do Brasil, o Fluminense receberia o Atlético-MG, no Maracanã, no sábado (4). Entretanto, neste dia acontece o show da pop star Madonna, no Rio de Janeiro, evento que vai mobilizar a maioria do quantitativo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que acredita que não garantirá a segurança necessária nos dois eventos. Por isso, a necessidade do Tricolor mudar o local da partida.