Confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na tarde desta quarta-feira (17), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e definiu os duelos que vão decidir a vaga nas oitavas de final da competição mais rica do país. Jogos acontecem nas semanas dos dias 1 e 22 de maio. Confira os duelos abaixo.