Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil
Vai pegar fogo!

Confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Sorteio foi realizado na tarde desta quarta-feira (17) e definiu os duelos que irão valer vaga nas oitavas de final da competição mais rica do país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2024 às 15:41

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 15:41

Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024
Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil 2024 Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF
Definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na tarde desta quarta-feira (17), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e definiu os duelos que vão decidir a vaga nas oitavas de final da competição mais rica do país. Jogos acontecem nas semanas dos dias 1 e 22 de maio. Confira os duelos abaixo.

Confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

  • Operário-PR x Grêmio
  • Bahia x Criciúma
  • Sampaio Corrêa x Fluminense
  • Sousa-PB x RB Bragantino
  • Goiás x Cuiabá
  • Botafogo x Vitória-BA
  • Fortaleza x Vasco da Gama
  • Flamengo x Amazonas
  • Águia de Marabá-PA x São Paulo
  • Palmeiras x Botafogo-SP
  • Ypiranga-RS x Athletico-PR
  • Internacional x Juventude
  • CRB-AL x Ceará
  • América-RN x Corinthians
  • Brusque x Atlético-GO
  • Atlético-MG x Sport
Times à esquerda decidem o confronto fora de casa

Veja Também

Cartola: confira dicas para a escalação da 2ª rodada do Brasileirão

Reveja o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil

"Infelizmente não dá pra prometer gols", diz Romário, inscrito no America-RJ

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados