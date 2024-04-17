Confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil

Definidos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na tarde desta quarta-feira (17), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e definiu os duelos que vão decidir a vaga nas oitavas de final da competição mais rica do país. Jogos acontecem nas semanas dos dias 1 e 22 de maio. Confira os duelos abaixo.
Confrontos da terceira fase da Copa do Brasil
- Operário-PR x Grêmio
- Bahia x Criciúma
- Sampaio Corrêa x Fluminense
- Sousa-PB x RB Bragantino
- Goiás x Cuiabá
- Botafogo x Vitória-BA
- Fortaleza x Vasco da Gama
- Flamengo x Amazonas
- Águia de Marabá-PA x São Paulo
- Palmeiras x Botafogo-SP
- Ypiranga-RS x Athletico-PR
- Internacional x Juventude
- CRB-AL x Ceará
- América-RN x Corinthians
- Brusque x Atlético-GO
- Atlético-MG x Sport
Times à esquerda decidem o confronto fora de casa