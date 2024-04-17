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A volta do peixe

"Infelizmente não dá pra prometer gols", diz Romário, inscrito no America-RJ

O último jogo como profissional foi justamente pelo America-RJ, em 2009, quando atendeu ao desejo do pai e entrou em campo, garantindo o acesso à primeira divisão do estadual
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 abr 2024 às 11:48

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 11:48

RAmerica-RJ
Romário está de volta ao futebol e jogará no clube que preside. Ele conciliará com a carreira do Senado Crédito: Arthur Lyrio
O senador e ex-jogador Romário (PL-RJ), falou sobre sua inscrição para jogar pelo América-RJ, time do qual é presidente, na disputa da segunda divisão do Campeonato Carioca. Questionado sobre quantos gols faria na partida, Romário disse que "infelizmente, nesse momento não dá mais para prometer gol".
Em sua fala, ele explica que o retorno ao América é uma realização pessoal. "Qual o pai que não tem o sonho de jogar ao lado do seu filho?", disse ainda, em referência a Romarinho. "Tenho certeza que se Deus quiser vou ter a oportunidade de jogar um, dois, três jogos com ele. Vai ser uma coisa fantástica". O último jogo como profissional foi justamente pelo America-RJ, em 2009, quando atendeu ao desejo do pai e entrou em campo, garantindo o acesso à primeira divisão do estadual.

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