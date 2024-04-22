Fluminense pode enfrentar Sampaio Corrêa e Atlético-MG no Kleber Andrade

Confira as fotos da partida entre Fluminense e Madureira no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

O Fluminense está bem perto de confirmar dois jogos no Kleber Andrade, em Cariacica. As negociações estão encaminhadas para o Tricolor encarar o Sampaio Corrêa pela terceira fase da Copa do Brasil no dia 1º de maio, uma quarta-feira, e na sequência enfrentar o Atlético-MG em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (4).

As conversas estão bem encaminhadas pela logística favorecer ao Tricolor Carioca. A primeira negociação acontece em São Luís-MA. O presidente do Sampaio Corrêa Sérgio Frota confirmou ao ge que recebeu uma proposta de R$ 1 milhão para mudar o mando de campo para Brasília ou Cariacica, e está inclinado a aceitar já que é um recurso financeiro que ajudaria muito o clube em seu projeto de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro.

"Eu tive que falar com o presidente da CBF, eu tive que falar com o presidente Ednaldo, tive que falar com o presidente do Fluminense, porque o Fluminense não quer jogar em Brasília, quer jogar em Cariacica. Se o Sampaio pegar R$ 1 milhão é por causa do Fluminense que é campeão da Libertadores. Mas ainda não tem nada certo... E a Série C tem um preço de três milhões e meio (de reais) para subir. E vou agora atrás de dois milhões e meio se fechar", disse Sérgio Frota ao ge.

Show da Madonna inviabiliza Fluminense x Atlético-MG no Maracanã

Logo na sequência, após a partida da Copa do Brasil, o Fluminense receberia o Atlético-MG, no Maracanã, no sábado (4). Entretanto, neste dia acontece o show da pop star Madonna, no Rio de Janeiro, evento que vai mobilizar a maior parte do quantitativo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que acredita que não garantirá a segurança necessária nos dois eventos. Por isso, a necessidade do Tricolor mudar o local da partida.

No primeiro momento surgiram como opção o estádio Raulino de OIiveira, em Volta Redonda, e o Kleber Andrade, em Cariacica. E como existe grande chance do Fluminense enfrentar o Sampaio Corrêa no Klebão, o clube carioca prefere mandar a partida na cidade onde já estaria desde a quarta-feira (30), e também já iniciou as tratativas para isso.