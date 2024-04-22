Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Negociações Avançadas

Fluminense pode enfrentar Sampaio Corrêa e Atlético-MG no Kleber Andrade

Jogos acontecem na primeira semana de maio e são válidos pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. Negociações estão bem encaminhadas por logística favorecer ao Tricolor

Públicado em 

22 abr 2024 às 12:08
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Confira as fotos da partida entre Fluminense e Madureira no Kleber Andrade, em Cariacica
Confira as fotos da partida entre Fluminense e Madureira no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
O Fluminense está bem perto de confirmar dois jogos no Kleber Andrade, em Cariacica. As negociações estão encaminhadas para o Tricolor encarar o Sampaio Corrêa pela terceira fase da Copa do Brasil no dia 1º de maio, uma quarta-feira, e na sequência enfrentar o Atlético-MG em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (4). 
As conversas estão bem encaminhadas pela logística favorecer ao Tricolor Carioca. A primeira negociação acontece em São Luís-MA. O presidente do Sampaio Corrêa Sérgio Frota confirmou ao ge que recebeu uma proposta de R$ 1 milhão para mudar o mando de campo para Brasília ou Cariacica, e está inclinado a aceitar já que é um recurso financeiro que ajudaria muito o clube em seu projeto de retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. 
"Eu tive que falar com o presidente da CBF, eu tive que falar com o presidente Ednaldo, tive que falar com o presidente do Fluminense, porque o Fluminense não quer jogar em Brasília, quer jogar em Cariacica. Se o Sampaio pegar R$ 1 milhão é por causa do Fluminense que é campeão da Libertadores. Mas ainda não tem nada certo... E a Série C tem um preço de três milhões e meio (de reais) para subir. E vou agora atrás de dois milhões e meio se fechar", disse Sérgio Frota ao ge. 

Show da Madonna inviabiliza Fluminense x Atlético-MG no Maracanã

Logo na sequência, após a partida da Copa do Brasil, o Fluminense receberia o Atlético-MG, no Maracanã, no sábado (4). Entretanto, neste dia acontece o show da pop star Madonna, no Rio de Janeiro, evento que vai mobilizar a maior parte do quantitativo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que acredita que não garantirá a segurança necessária nos dois eventos. Por isso, a necessidade do Tricolor mudar o local da partida. 
No primeiro momento surgiram como opção o estádio Raulino de OIiveira, em Volta Redonda, e o Kleber Andrade, em Cariacica. E como existe grande chance do Fluminense enfrentar o Sampaio Corrêa no Klebão, o clube carioca prefere mandar a partida na cidade onde já estaria desde a quarta-feira (30), e também já iniciou as tratativas para isso. 
A Secretaria de Esportes e Lazer do Espírito Santo (Sesport), que administra o Kleber Andrade, ainda não oficializou os jogos no Klebão. Sampaio Corrêa e Fluminense estão alinhados para trazerem seus jogos para o Espírito Santo, mas falta ainda a autorização da CBF.

Veja Também

Investimento, trabalho e resultado! Rio Branco é um campeão que pode sonhar

Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG campeões estaduais. Deu a lógica!

Bagunça fica para trás e Seleção Brasileira volta a ser competitiva

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Cariacica copa do brasil espírito santo Estádio Kleber Andrade Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida
Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados