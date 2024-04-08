Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Superiores

Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG campeões estaduais. Deu a lógica!

Há quem diga que clássico é clássico, que futebol é uma caixinha de surpresas, que isso e aquilo, mas nos estaduais que chegaram ao fim na Região Sudeste nenhuma surpresa. Os campeões são bem melhores que seus adversários

Públicado em 

08 abr 2024 às 02:00
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Bruno Henrique, Hulk e Raphael Veiga deixaram suas marcas nos títulos estaduais de Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras
Bruno Henrique, Hulk e Raphael Veiga deixaram suas marcas nos títulos estaduais de Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF - Pedro Souza / Atlético - Fabio Menotti/Palmeiras
O futebol, assim como outros esportes, a cada dia que passa oferece menos margem às surpresas. Quando se trata de uma decisão realizada em dois jogos, então, aí é que dificilmente a zebra sai para passear. Foi o que aconteceu nos campeonatos estaduais que chegaram ao fim neste fim de semana na Região Sudeste do Brasil.
Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG venceram, convenceram e mostraram boa dose de superioridade perante aos rivais Nova Iguaçu, Santos e Cruzeiro. As três conquistas são incontestáveis e os grandes jogadores apareceram quando foram exigidos.
No Rio de Janeiro, no duelo que muitos dizem que foi a final mais sem graça dos últimos anos do Campeonato Carioca, o Flamengo simplesmente não tem nenhuma culpa se Vasco, Fluminense ou Botafogo não chegaram para fazer frente. E pior do que isso é tal pensamento menosprezar a excelente campanha do Nova Iguaçu: segundo colocado no geral com apenas uma derrota e uma ótima performance na semifinal em dois jogos contra o Vasco.
O Nova Iguaçu perdeu o título porque encontrou pelo caminho uma equipe melhor. O Flamengo chegou ao se 38º título do Carioca com um desempenho irretocável. Invicto, dono do melhor ataque, com o artilheiro do torneio e com a melhor defesa (vazada apenas uma vez). Na final, um primeiro jogo para impor seu futebol e uma segunda partida para administrar a conquista. Apesar do Estadual não ser um desafio à altura para projetar outras competições, está claro que o Flamengo de Tite vem muito forte para a temporada. 

Alviverde Imponente

Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 e levantou a taça do Paulistão 2024 no Allianz Parque
Palmeiras venceu o Santos por 2 a 0 e levantou a taça do Paulistão 2024 no Allianz Parque Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Em São Paulo uma realidade muito parecida com a do Rio de Janeiro. Um Palmeiras avassalador na primeira fase. Melhor ataque, melhor defesa, com dois dos três artilheiros da competição e um trabalho já consolidado sob o comando de Abel Ferreira. Encarou o Santos, que apesar de ajustado, hoje é um time de Série B, está no segundo escalão do futebol brasileiro.
O Peixe foi valente. Conseguiu até vencer o jogo de ida, em casa. Mas na hora da decisão, a força e segurança do Palmeiras falou mais alto. Vitória com autoridade jogando em seus domínios. Assim como o Flamengo, o Verdão vai brigar pelo topo em todos os campeonatos que disputará este ano. 

Galo Forte e Vingador

Em Minas Gerais o cenário foi um pouco diferente. O Galo arrastou o Campeonato Mineiro. Chegou à segunda fase com a quarta melhor campanha e com um desempenho que não vinha empolgado seu torcedor, mas chegou no mata-mata e a qualidade do elenco fez a diferença.
O técnico Gabi Milito acabou de chegar, o time já tem uma postura diferente, mas ainda não absorveu toda a filosofia de trabalho do novo treinador. E nessa hora valeu a qualidade individual dos jogadores do Galo. Algo que nem se compara ao esforçado elenco do Cruzeiro. Mesmo sem estar no seu melhor momento, o Atlético-MG ainda é muito superior ao Cruzeiro. Venceu o melhor.

Veja Também

Libertadores tem Flamengo e Palmeiras favoritos e outros que podem surpreender

Bagunça fica para trás e Seleção Brasileira volta a ser competitiva

Azul é a companhia aérea oficial do Time Brasil na Olimpíada de Paris 2024

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets
Imagem de destaque
Pan-Americano de Parapente deve movimentar R$ 700 mil em Castelo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados