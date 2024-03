Azul é a companhia aérea oficial do Time Brasil na Olimpíada de Paris 2024

Aeronaaves da Azul vão levar os atletas olímpicos do Brasil para os Jogos de Paris. Crédito: Guilherme Ramos/Divulgação

Os atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Olímpicos já sabem quem os levará a Paris. Na manhã desta quinta-feira (7), a Azul Linhas Aéreas abriu as portas de seu hangar em Campinas-SP e oficializou sua parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) para levar os atletas brasileiros para voarem alto na Cidade Luz. Já contando com uma lista de atletas que patrocina, a companhia aérea agora expande seu apoio ao esporte olímpico brasileiro garantindo o transporte dos atletas para todas as competições, pelo menos até os Jogos de Los Angeles 2028.

Estiveram presentes no evento Alison dos Santos (atletismo), Letícia Oro (atletismo), Gustavo Bala Loka (BMX), Flávia Saraiva (Ginástica Artística) e Diana Duarte (vôlei), além dos ex-atletas Maurício Lima e Virna Dias, que valorizaram a importância do incentivo para que os esportistas possam estar focados apenas no treinamento de alto rendimento.

Abhi Shah, presidente da Azul, comemorou a parceria e declarou sua torcida pelos atletas brasileiros em Paris. “Vamos ajudar o Time Brasil a voar alto em todos os sentidos. A nossa companhia, que sempre procurou conectar todos os cantos do país ao mundo, não poderia deixar de apoiar os atletas brasileiros nessa competição mundial tão importante”, destacou.

Para Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB, a chegada da Azul confirma a excelência da gestão da entidade e das ferramentas oferecidas aos parceiros que querem se aliar aos valores do esporte. “Ter uma empresa e uma marca tão relevante como a Azul, como a mais nova patrocinadora do Comitê Olimpico do Brasil é motivo de orgulho e satisfação, porque atesta que as bases sólidas construídas nessa gestão, somadas ao programa e as ferramentas de marketing que hoje oferecemos ao mercado, atraem parceiros que enxergam o quanto o movimento olímpico brasileiro agrega valor aos seus objetivos, seja de marca ou de negócio”.

A aérea patrocinadora oficial do Time Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 já conhece bem a sede da competição. Desde abril de 2023, a Azul opera voos regulares para uma das cidades mais visitadas da Europa. Neste período, a companhia já transportou 265.000 Clientes entre Brasil e França. Com seis frequências semanais atualmente – e, a partir do final de abril, serão sete --, os voos partem do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), às 17h50, com chegada, sem escalas, ao Aeroporto de Orly às 10h20. No sentido inverso, o voo parte de Orly às 12h50, chegando em Campinas às 19h50.

