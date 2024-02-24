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Valeu o jogo

Recital de Payet com a camisa do Vasco no Kleber Andrade

Um dos craques da Eurocopa 2016, jogador de talento único, Dimitri Payet desfilou talento e apresentou vasto repertório no Klebão

Publicado em 24 de Fevereiro de 2024 às 20:33

Públicado em 

24 fev 2024 às 20:33
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica
Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini
Com uma atuação na conta para a vitória, o Vasco bateu o Volta Redonda por 2 a 1, se manteve no G-4 da Taça Guanabara e fez a festa dos 20 mil vascaínos que estiveram presentes no Kleber Andrade, neste sábado (24).
Mas certamente o que muitos vão guardar na memória não será o resultado positivo ou os gols de Zé Gabriel e Veggeti, mas sim o dia que viram o craque Dimitri Payet desfilar talento em terras capixabas.
Domínio no bico da chuteira, fatiada de primeira queimando a grama, toque virando o rosto, passe para deixar o companheiro na cara do gol, assistência e participação decisiva no triunfo vascaíno.
O francês apresentou vasto repertório no gramado do Klebão e deixou o campo de jogo ovacionado pelos torcedores. Pelos arredores do estádio sobraram comentários como: “Esse Payet é sacanagem”, “E o tal de Payet? Joga muita bola, hein”.
É isso. Valeu o jogo. O craque é diferente. Arranca sorrisos, espantos dos torcedores e faz o dia valer a pena.

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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