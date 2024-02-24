Recital de Payet com a camisa do Vasco no Kleber Andrade

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Vitor Jubini

Com uma atuação na conta para a vitória, o Vasco bateu o Volta Redonda por 2 a 1, se manteve no G-4 da Taça Guanabara e fez a festa dos 20 mil vascaínos que estiveram presentes no Kleber Andrade, neste sábado (24).

Mas certamente o que muitos vão guardar na memória não será o resultado positivo ou os gols de Zé Gabriel e Veggeti, mas sim o dia que viram o craque Dimitri Payet desfilar talento em terras capixabas.

Domínio no bico da chuteira, fatiada de primeira queimando a grama, toque virando o rosto, passe para deixar o companheiro na cara do gol, assistência e participação decisiva no triunfo vascaíno.

O francês apresentou vasto repertório no gramado do Klebão e deixou o campo de jogo ovacionado pelos torcedores. Pelos arredores do estádio sobraram comentários como: “Esse Payet é sacanagem”, “E o tal de Payet? Joga muita bola, hein”.

É isso. Valeu o jogo. O craque é diferente. Arranca sorrisos, espantos dos torcedores e faz o dia valer a pena.