Jogadores do Vasco agradecem carinho da torcida em chegada ao ES

O Vasco desembarcou no Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (23). A equipe vai jogar contra o Volta Redonda no Kleber Andrade, Cariacica, neste sábado (24), às 17h30. Na chegada ao hotel onde a delegação passará a noite, muitos torcedores recepcionaram a equipe debaixo de muita festa.
Homens, mulheres e crianças aguardaram para dar uma mensagem de apoio aos jogadores e conseguir uma foto ou um autógrafo com o seu ídolo. Muitos deles conseguiram, pois alguns jogadores foram solícitos e falaram com a torcida, entre eles o atacante argentino Pablo Vegetti.
"A sensação é que vimos toda essa torcida, sempre em um som, apoiando o time no Carioca, no Brasileirão do ano passado e eles são incríveis. É algo extraordinário. Jogar no Vasco me faz desfrutar, entrar em campo e sentir o apoio de toda essa torcida", afirmou o goleador vascaíno.
Quem também atendeu os torcedores e retribuiu o carinho foi o lateral-direito Pumita Rodríguez, que deve ser o titular da posição no lugar do suspenso Paulo Henrique. "Estou muito feliz pela recepção da torcida, sou muito grato com todos eles. A torcida do Vasco sempre está presente e sempre enche os lugares que vamos e isso é muito importante porque isso faz diferença dentro de campo", declarou.
A festa na chegada do elenco do Vasco ao hotel deve se repetir na partida de sábado (24). Todos os 20 mil ingressos disponibilizados foram comercializados antecipadamente, fazendo assim com que o Cruzmaltino jogue com casa cheia como foi na última visita do clube ao Espírito Santo.