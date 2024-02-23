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Jogadores do Vasco agradecem carinho da torcida em chegada ao ES

Vegetti e Pumita Rodríguez conversaram com a imprensa no hotel e enfatizaram que a recepção calorosa dos torcedores faz toda diferença na partida

Publicado em 23 de Fevereiro de 2024 às 18:30

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

23 fev 2024 às 18:30
Ônibus com a delegação do Vasco chegou debaixo de muita festa em Vitória
Ônibus com a delegação do Vasco chegou debaixo de muita festa em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O Vasco desembarcou no Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (23). A equipe vai jogar contra o Volta Redonda no Kleber Andrade, Cariacica, neste sábado (24), às 17h30. Na chegada ao hotel onde a delegação passará a noite, muitos torcedores recepcionaram a equipe debaixo de muita festa.
Homens, mulheres e crianças aguardaram para dar uma mensagem de apoio aos jogadores e conseguir uma foto ou um autógrafo com o seu ídolo. Muitos deles conseguiram, pois alguns jogadores foram solícitos e falaram com a torcida, entre eles o atacante argentino Pablo Vegetti.
"A sensação é que vimos toda essa torcida, sempre em um som, apoiando o time no Carioca, no Brasileirão do ano passado e eles são incríveis. É algo extraordinário. Jogar no Vasco me faz desfrutar, entrar em campo e sentir o apoio de toda essa torcida", afirmou o goleador vascaíno.
Vegetti atendeu os torcedores e a imprensa na chegada ao Espírito Santo
Vegetti atendeu os torcedores e a imprensa na chegada ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem também atendeu os torcedores e retribuiu o carinho foi o lateral-direito Pumita Rodríguez, que deve ser o titular da posição no lugar do suspenso Paulo Henrique. "Estou muito feliz pela recepção da torcida, sou muito grato com todos eles. A torcida do Vasco sempre está presente e sempre enche os lugares que vamos e isso é muito importante porque isso faz diferença dentro de campo", declarou. 
A festa na chegada do elenco do Vasco ao hotel deve se repetir na partida de sábado (24). Todos os 20 mil ingressos disponibilizados foram comercializados antecipadamente, fazendo assim com que o Cruzmaltino jogue com casa cheia como foi na última visita do clube ao Espírito Santo

Acompanhe a chegada do Vasco ao Espírito Santo

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