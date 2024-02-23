Jogadores do Vasco agradecem carinho da torcida em chegada ao ES

Ônibus com a delegação do Vasco chegou debaixo de muita festa em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O Vasco desembarcou no Espírito Santo na tarde desta sexta-feira (23). A equipe vai jogar contra o Volta Redonda no Kleber Andrade, Cariacica, neste sábado (24), às 17h30. Na chegada ao hotel onde a delegação passará a noite, muitos torcedores recepcionaram a equipe debaixo de muita festa.

Homens, mulheres e crianças aguardaram para dar uma mensagem de apoio aos jogadores e conseguir uma foto ou um autógrafo com o seu ídolo. Muitos deles conseguiram, pois alguns jogadores foram solícitos e falaram com a torcida, entre eles o atacante argentino Pablo Vegetti.

"A sensação é que vimos toda essa torcida, sempre em um som, apoiando o time no Carioca, no Brasileirão do ano passado e eles são incríveis. É algo extraordinário. Jogar no Vasco me faz desfrutar, entrar em campo e sentir o apoio de toda essa torcida", afirmou o goleador vascaíno.

Vegetti atendeu os torcedores e a imprensa na chegada ao Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem também atendeu os torcedores e retribuiu o carinho foi o lateral-direito Pumita Rodríguez, que deve ser o titular da posição no lugar do suspenso Paulo Henrique. "Estou muito feliz pela recepção da torcida, sou muito grato com todos eles. A torcida do Vasco sempre está presente e sempre enche os lugares que vamos e isso é muito importante porque isso faz diferença dentro de campo", declarou.