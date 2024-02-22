Jogo entre Vasco x Volta Redonda vai ter esquema especial de ônibus

Ônibus do sistema Transcol da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

No próximo sábado (24), o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber a partida entre Vasco e Volta Redonda às 17h30, válido pela décima rodada do Campeonato Carioca 2024, e os ingressos estão esgotados. Por isso, a Ceturb preparou um esquema especial para o evento e vai disponibilizar 10 carros extras, que estarão na porta do local ao final do jogo, previsto para às 19h30.

Os veículos estarão à espera dos torcedores para levá-los ao Terminal de Jardim América, em Cariacica. A frota programada para sábado estará funcionando normalmente para auxiliar no transporte dos torcedores até os demais terminais de integração e aos bairros. Além disso, agentes da empresa estarão acompanhando de perto para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo.

A medida visa auxiliar na dispersão do público após a partida, evitando confusões e aglomerações desnecessárias no entorno do estádio.

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Linhas que passam pelo Estádio Kleber Andrade