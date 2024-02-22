No próximo sábado (24), o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber a partida entre Vasco e Volta Redonda às 17h30, válido pela décima rodada do Campeonato Carioca 2024, e os ingressos estão esgotados. Por isso, a Ceturb preparou um esquema especial para o evento e vai disponibilizar 10 carros extras, que estarão na porta do local ao final do jogo, previsto para às 19h30.
Os veículos estarão à espera dos torcedores para levá-los ao Terminal de Jardim América, em Cariacica. A frota programada para sábado estará funcionando normalmente para auxiliar no transporte dos torcedores até os demais terminais de integração e aos bairros. Além disso, agentes da empresa estarão acompanhando de perto para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo.
A medida visa auxiliar na dispersão do público após a partida, evitando confusões e aglomerações desnecessárias no entorno do estádio.
Jogo entre Vasco x Volta Redonda vai ter esquema especial de ônibus
Linhas que passam pelo Estádio Kleber Andrade
- 509 - T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia / Reta da Penha
- 515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar
- 524 - T. Campo Grande / Praça de Eucalipto via Marechal Campos
- 526 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Expedito Garcia
- 531 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe
- 535 - T. Carapina / T. Campo Grande via T. Jardim América / Serafim Derenzi
- 536 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe - Expresso
- 591 - Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR-262
- 700 - T. Campo Grande / T. Itacibá via Campo Grande
- 729 - T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia - Circular
- 731 - T. Campo Grande / T. Jardim América via Vale Esperança
- 742 - T. Campo Grande / T. São Torquato via Expedito Garcia / T. Jardim América
- 748 - São Geraldo / T. Jardim América
- 753 - Roda D'Água / T. Itacibá via BR-262
- 781 - T. Campo Grande / T. Itacibá via BR-262
- 783 - Nova Rosa da Penha / T. Itacibá via Campo Grande
- 784 - Vila Merlo / T. Jardim América via Bubu / Ceasa
- 785 - Duas Bocas / T. Campo Grande via Itacibá / Av. Expedito Garcia
- 792 - Novo Brasil / T. Campo Grande via Expedito Garcia