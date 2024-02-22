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Mobilidade

Jogo entre Vasco x Volta Redonda vai ter esquema especial de ônibus

Ceturb vai disponibilizar 10 carros extras na porta do estádio Kleber Andrade ao final da partida

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 18:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 fev 2024 às 18:25
Ônibus do sistema Transcol circulando, em Vitória
Ônibus do sistema Transcol da Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
No próximo sábado (24), o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, vai receber a partida entre Vasco e Volta Redonda às 17h30, válido pela décima rodada do Campeonato Carioca 2024, e os ingressos estão esgotados. Por isso, a Ceturb preparou um esquema especial para o evento e vai disponibilizar 10 carros extras, que estarão na porta do local ao final do jogo, previsto para às 19h30. 
Os veículos estarão à espera dos torcedores para levá-los ao Terminal de Jardim América, em Cariacica. A frota programada para sábado estará funcionando normalmente para auxiliar no transporte dos torcedores até os demais terminais de integração e aos bairros. Além disso, agentes da empresa estarão acompanhando de perto para fazer os ajustes necessários durante a realização do jogo.
A medida visa auxiliar na dispersão do público após a partida, evitando confusões e aglomerações desnecessárias no entorno do estádio.
Jogo entre Vasco x Volta Redonda vai ter esquema especial de ônibus

Linhas que passam pelo Estádio Kleber Andrade

  • 509 - T. Carapina / T. Campo Grande via Expedito Garcia / Reta da Penha
  • 515 - T. Laranjeiras / T. Campo Grande via Beira-Mar
  • 524 - T. Campo Grande / Praça de Eucalipto via Marechal Campos
  • 526 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Vasco da Gama / Expedito Garcia
  • 531 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe
  • 535 - T. Carapina / T. Campo Grande via T. Jardim América / Serafim Derenzi
  • 536 - T. Campo Grande / T. Vila Velha via Maruípe - Expresso
  • 591 - Serra / T. Campo Grande via Reta da Penha / BR-262
  • 700 - T. Campo Grande / T. Itacibá via Campo Grande
  • 729 - T. Campo Grande / Alto Boa Vista via Expedito Garcia - Circular
  • 731 - T. Campo Grande / T. Jardim América via Vale Esperança
  • 742 - T. Campo Grande / T. São Torquato via Expedito Garcia / T. Jardim América
  • 748 - São Geraldo / T. Jardim América
  • 753 - Roda D'Água / T. Itacibá via BR-262
  • 781 - T. Campo Grande / T. Itacibá via BR-262
  • 783 - Nova Rosa da Penha / T. Itacibá via Campo Grande
  • 784 - Vila Merlo / T. Jardim América via Bubu / Ceasa
  • 785 - Duas Bocas / T. Campo Grande via Itacibá / Av. Expedito Garcia
  • 792 - Novo Brasil / T. Campo Grande via Expedito Garcia

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