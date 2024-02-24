Vasco vence por 2 a 1 e se vinga do Volta Redonda no Kleber Andrade

Zé Gabriel marcou o primeiro gol do Vasco na vitória sobre o Volta Redonda Crédito: Vitor Jubini

Um ano depois, a torcida vascaína capixaba teve a sua vingança. O Vasco venceu o Volta Redonda por 2 a 1 na tarde deste sábado (24) e devolveu o resultado da partida que aconteceu em fevereiro de 2023 no Kleber Andrade. Os gols foram marcados por Zé Gabriel e Vegetti, para o Vasco, e Marcos Vinicius, para o Volta Redonda.

A arquibancada fez uma verdadeira festa. Todos os 20 mil ingressos disponibilizados para a partida foram comercializados e os vascaínos lotaram o estádio. Já no aquecimento, alguns jogadores foram muito celebrados, como Vegetti e Payet.

Dentro de campo, o jogo começou morno, sem grandes chances criadas. O primeiro gol da partida foi marcado ao final da primeira etapa, com uma cabeçada do volante do Vasco Zé Gabriel, após cruzamento na medida de Payet em cobrança de falta.

No segundo tempo, o Cruzmaltino voltou desconcentrado, cometendo alguns vacilos e obrigando o goleiro Léo Jardim a trabalhar, salvando a equipe em duas ocasiões. O gol do Volta Redonda, que estava maduro, saiu após cruzamento do lado direito da defesa vascaína, que deixou Marcos Vinicius livre para cabecear para o fundo da rede.

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade, em Cariacica

No entanto, a reação do Vasco não demorou. Após bate e rebate na área, o atacante Vegetti completou e marcou mais um gol na temporada, para a loucura da torcida que estava presente no estádio.

Ao final da partida, o meia francês Dimitri Payet foi ovacionado ao ser substituído, coroando a boa partida que realizou.

Com a vitória, o Vasco permanece no G-4 da Taça Guanabara. Ocupa a quarta colocação, com 19 pontos e enfrenta a Portuguesa-RJ na última rodada.