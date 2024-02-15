Vai lotar

Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade já tem 10 mil ingressos vendidos

Gigante da Colina encara o Voltaço no sábado (24), às 17h30, em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 11:54

Públicado em 

15 fev 2024 às 11:54
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Vasco e Volta Redonda
Vasco perde de 2x1 para o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade, Cariacica Crédito: Carlos Alberto Silva
Vasco e Fluminense empataram por 0 a 0 na noite desta quarta-feira (14), no Maracanã. O resultado tirou o Gigante da Colina do G-4 e coloca em risco a classificação às semifinais do Carioca, por isso o Cruz-Maltino precisa vencer os próximos jogos. E a torcida capixaba vai comprar a briga da equipe: 10 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Vasco e Volta Redonda, que acontece no sábado (24), às 17h30, no Kleber Andrade, em Cariacica. 
Para acompanhar a partida o torcedor vai ter que desembolsar R$ 130,00 e 1 kg de alimento no ingresso solidário. Os ingressos estão à venda na internet, no site ingressosa.com. A comercialização das entradas nos pontos físicos acontece nos seguintes locais: Ademar Cunha (Cariacica, Vila Velha, Laranjeiras e Guarapari), Casa do Torcedor (Reta da Penha), Lojas Oficiais do Vasco (shoppings Vila Velha e Vitória). 
na última vez que o Vasco veio ao Espírito Santo, o Volta Redonda também foi o rival. Na partida válida pelo Campeonato Carioca, no dia 30 de janeiro de 2023, o Cruz-Maltino foi derrotado por 2 a 1 e frustrou a torcida capixaba que lotou o estádio

Serviço

Mapa do jogo - Vasco x Volta Redonda
Mapa do jogo - Vasco x Volta Redonda Crédito: ingressosa.com
  • Vasco x Volta Redonda - 10ª Rodada da Taça Guanabara

  • Local: Estádio Kleber Andrade 
  • Data: 24 de fevereiro 
  • Horário: 17h30 

  • Ingressos: R$ 260,00 (inteira) - R$ 130,00 (meia) - R$ 130,00 + 1kg de alimento (meia solidária) 
  • Vendas on-line: ingressosa.com  

  • Pontos físicos: Ademar Cunha (Cariacica, Vila Velha, Laranjeiras e Guarapari). Casa Do Torcedor (Reta da Penha) e Lojas Oficiais do Vasco (shoppings Vila Velha e Vitória.

Veja Também

Atual bicampeão olímpico no futebol, Brasil fica fora de Paris-2024

Definidos os valores dos ingressos para Vasco x Volta Redonda no Kleber Andrade

Fim de ano terrível para a CBF! Em crise, sem comando e agora sem Ancelotti

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

Tópicos Relacionados

Cariacica Clube vasco da gama Futebol Estádio Kleber Andrade
Recomendado para você

Data: 27/12/2019 - ES - Vitória - Fachada da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo
Veja quem são as advogadas eleitas para concorrer a uma vaga de juíza no TRE-ES
Pesquisadores analisam cágados em floresta nacional no Espírito Santo
Cágados em floresta no ES têm bactérias e antibióticos de uso hospitalar
Sara Gimenes, de 22 anos, morreu após o carro em que estava capotar na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado que fugiu de acidente em Cariacica pede para ir a velório de universitária

