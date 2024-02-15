Vasco e Volta Redonda no Kleber Andrade já tem 10 mil ingressos vendidos

Vasco e Fluminense empataram por 0 a 0 na noite desta quarta-feira (14), no Maracanã. O resultado tirou o Gigante da Colina do G-4 e coloca em risco a classificação às semifinais do Carioca, por isso o Cruz-Maltino precisa vencer os próximos jogos. E a torcida capixaba vai comprar a briga da equipe: 10 mil ingressos já foram vendidos para a partida entre Vasco e Volta Redonda, que acontece no sábado (24), às 17h30, no Kleber Andrade, em Cariacica.
Para acompanhar a partida o torcedor vai ter que desembolsar R$ 130,00 e 1 kg de alimento no ingresso solidário. Os ingressos estão à venda na internet, no site ingressosa.com
. A comercialização das entradas nos pontos físicos acontece nos seguintes locais: Ademar Cunha (Cariacica, Vila Velha, Laranjeiras e Guarapari), Casa do Torcedor (Reta da Penha), Lojas Oficiais do Vasco (shoppings Vila Velha e Vitória).