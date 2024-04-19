Botafogo desencanta e bate o Atlético-GO com o uruguaio Mateo Ponte decisivo

O Botafogo findou uma seca que já durava três partidas e superou, por 1 a 0, o Atlético-GO atuando no Nilton Santos em jogo da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro., na noite desta quinta-feira (18). Foi a primeira vitória da equipe sob comando do português Artur Jorge, que segurou o time com ataque mais goleador do país em 2024 até o momento.
Com o resultado, construído com gol do uruguaio Mateo Ponte, a equipe carioca somou seus primeiros pontos na tabela, enquanto os goianienses permaneceram zerados com duas derrotas.
Os clubes voltam a campo na noite deste domingo (21) pelo torneio nacional. O Botafogo recebe o Juventude, enquanto o Atlético-GO, também em casa, mede forças com o São Paulo.
BOTAFOGO
Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore (Danilo Barbosa), Tchê Tchê e Luiz Henrique (Savarino); Jeffinho (Óscar Romero), Júnior Santos (Patrick de Paula) e Matheus Nascimento (Tiquinho Soares). T.: Artur Jorge
ATLÉTICO-GO
Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Romão; Rhaldney (Yony González), Baralhas, Shaylon, Alejo Cruz (Vágner Love) e Luiz Fernando (Max); Emiliano Rodríguez (Derek). T.: Emilio Faro
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
- Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira
- Assistentes: Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli
- VAR: José Claudio Rocha Filho
- Cartões amarelos: Lucas Halter, Tiquinho Soares, Patrick de Paula (BOT); Luiz Felipe, Pedro Henrique, Bruno Tubarão, Rhaldney (ATG)
- Gol: Mateo Ponte (BOT), aos 31 min do 1° tempo