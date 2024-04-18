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Caiu

São Paulo demite técnico Thiago Carpini após derrota para o Flamengo

Treinador não resistiu a pressão por resultados e deixa o comando do clube. Tricolor Paulista foi derrotado nas duas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 abr 2024 às 13:47

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 13:47

Thiago Carpini foi contratado para substituir Dorival Júnior no São Paulo
Thiago Carpini foi contratado para substituir Dorival Júnior no São Paulo Crédito: Rubens Chiri/São Paulo
O técnico Thiago Carpini não resistiu à derrota por 2 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e foi demitido pela diretoria do São Paulo. Anunciado no início de janeiro como substituto de Dorival Junior, que foi para a seleção brasileira, Carpini comandou o São Paulo em apenas 18 jogos, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 50%.
"O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda", diz comunicado do clube nas redes sociais.
Ainda segundo a nota, a diretoria passa a trabalhar na busca do novo técnico. A preferência dos dirigentes tricolores seria por um estrangeiro. O time disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.
Até que a chegada do novo profissional seja definida, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico Milton Cruz.
"O clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços prestados e feitos alcançados durante este período em que esteve à frente da equipe, com a conquista da Supercopa e a quebra de tabu contra um rival, que incomodava o torcedor", diz a nota, em referência à conquista do título contra o Palmeiras e a vitória sobre o Corinthians na Neoquímica Arena.
O técnico já vinha pressionado no cargo desde a eliminação para o Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
No último jogo no Morumbi, pela estreia do torneio nacional em derrota contra o Fortaleza, a torcida criticou o treinador, com gritos de "burro" e pedidos por sua saída do cargo. Com as derrotas contra Fortaleza e Flamengo, o São Paulo acumulou duas derrotas seguidas pelas primeiras rodadas do Brasileiro pela primeira vez em 34 anos.

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