São Paulo demite técnico Thiago Carpini após derrota para o Flamengo

Thiago Carpini foi contratado para substituir Dorival Júnior no São Paulo Crédito: Rubens Chiri/São Paulo

O técnico Thiago Carpini não resistiu à derrota por 2 a 1 para o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro e foi demitido pela diretoria do São Paulo. Anunciado no início de janeiro como substituto de Dorival Junior, que foi para a seleção brasileira, Carpini comandou o São Paulo em apenas 18 jogos, com sete vitórias, seis empates e cinco derrotas, com aproveitamento de 50%.

Comunicado Oficial



O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda.



O Clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços… pic.twitter.com/rsqivpi6zu — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 18, 2024

"O São Paulo Futebol Clube anuncia o desligamento do técnico Thiago Carpini após conversa entre o profissional e a diretoria nesta quinta-feira no Centro de Treinamento da Barra Funda", diz comunicado do clube nas redes sociais.

Ainda segundo a nota, a diretoria passa a trabalhar na busca do novo técnico. A preferência dos dirigentes tricolores seria por um estrangeiro. O time disputa o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Até que a chegada do novo profissional seja definida, o time será comandado interinamente pelo auxiliar técnico Milton Cruz.

"O clube agradece ao treinador todo o empenho, dedicação e serviços prestados e feitos alcançados durante este período em que esteve à frente da equipe, com a conquista da Supercopa e a quebra de tabu contra um rival, que incomodava o torcedor", diz a nota, em referência à conquista do título contra o Palmeiras e a vitória sobre o Corinthians na Neoquímica Arena.

O técnico já vinha pressionado no cargo desde a eliminação para o Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista.