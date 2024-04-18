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Invicto

Flamengo vence o São Paulo no Maracanã e assume a liderança do Brasileirão

Diante de sua torcida, Rubro-Negro conquistou sua segunda vitória seguida na competição nacional e pressiona o trabalho de Carpini no São Paulo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 abr 2024 às 23:28

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 23:28

Luiz Araujo marcou o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o São Paulo
Luiz Araujo marcou o primeiro gol da vitória do Flamengo sobre o São Paulo Crédito: Thiago Ribeiro/Agif
O São Paulo perdeu para o Flamengo, nesta quarta-feira (17), no Maracanã, por 2 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e viu aumentar a pressão sobre o trabalho do técnico Thiago Carpini. Com duas derrotas, o time tricolor ainda não soma ponto na competição. Já o Rubro-Negro carioca soma seis e lidera a classificação.
Como se esperava, o Flamengo começou com o domínio da partida. O São Paulo se posicionava para o contra-ataque, mas não possui jogadores com esta característica.
Apesar de ficar menos tempo com a bola, o São Paulo teve a primeira boa chance de gol. Foi aos 18 minutos, com Alisson, que forçou o goleiro Rossi a fazer boa defesa, após roubar a bola na intermediária.
O lance parece ter acordado o Flamengo. No lance seguinte, Luiz Araújo, que havia entrando no lugar de Everton Cebolinha (machucado), sete minutos antes, acertou um belo chute colocado para abrir o placar.
A partir daí, só o Flamengo produziu algo de produtivo no ataque, mas faltou pontaria para Pedro e De la Cruz. Já o São Paulo pouco contou com o artilheiro Calleri, visivelmente ainda sem ritmo de jogo, um pouco perdido no comando do ataque.
O foco do Flamengo na volta para a etapa final foi o seu lado esquerdo, com Bruno Henrique. O time dominou a partida e acumulou boas oportunidades. Em uma delas, Pedro fez grande jogada e bateu para defesa parcial de Rafael, No rebote, De la Cruz fez 2 a 0, aos oito minutos.
No São Paulo, Carpini, que já havia colocado Erick e Ferreira no intervalo, trocou Calleri por André Silva, mas as alterações não deram resultado e o time pouco produziu no ataque.
Enquanto isso, o Flamengo, com boas trocas de passes, foi envolvente e ficou sempre perto da área são-paulina, mas parece ter perdido a concentração. Aos 33 minutos, Alisson cruzou da direita e Ferreira nem precisou saltar para cabecear e diminuir a vantagem carioca.
O gol desestabilizou o Flamengo e animou o São Paulo, que criou mais duas chances para empatar. Uma com Ferreira (duas vezes) e outra com Luciano. Mas a maior chance foi do Flamengo, aos 49 minutos, com Pulgar. Rafael fez grande defesa.

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