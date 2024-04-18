  • Vasco vacila e perde para o Bragantino pelo Brasileirão
Podia mais

Vasco vacila e perde para o Bragantino pelo Brasileirão

Cruz-Maltino tomou um gol em falha do goleiro Léo Jardim e outra em que a bola desviou no zagueiro Maicon e tirou o goleiro da jogada
Agência FolhaPress

17 abr 2024 às 21:34

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 21:34

O Vasco não conseguiu superar o Bragantino fora de casa Crédito: Diogo Reis/Agif
Mesmo inferior na maior parte do jogo, o Red Bull Bragantino mostrou eficiência para vencer o Vasco por 2 a 1 no Estádio Nabi Abi Chedid, aproveitando uma falha do goleiro Léo Jardim e um erro do sistema defensivo cruzmaltino, na noite desta quarta-feira (17). O jogo foi válido pela 2ª rodada do Brasileiro.
O Bragantino abriu o placar no início do primeiro tempo, com Laquintana. O Vasco até empatou com Vegetti, mas o gol foi invalidado por impedimento.
No segundo tempo, Vegetti empatou para o Vasco no segundo tempo, mas Vitinho recolocou o Braga na frente. O atacante argentino também acertou uma bola na trave.
O Red Bull Bragantino tem o Corinthians pela frente. No próximo sábado (20), as equipes se enfrentam em Bragança Paulista, às 18h30 (de Brasília), pela 3ª rodada do Brasileiro.
O Vasco tem clássico contra o Fluminense na próxima rodada. O Cruz-maltino visita o rival tricolor também no próximo sábado (20), às 16h (de Brasília).

