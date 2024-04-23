Polícia divulga foto de procurado por assassinatos e roubo em Linhares

O delegado Fabrício Lucindo, titular da Delegacia Regional de Linhares, pede a ajuda dos moradores. “Quem tiver notícias do paradeiro do elemento, por favor, ligue para o 181 e denuncie. Assim, a comunidade ajuda a Polícia Civil a prender e tirar criminosos de circulação”, disse.

Segundo Lucindo, equipes da Polícia Civil de Linhares, Sooretama e Rio Bananal fazem buscas para localizar e prender indivíduos que cometeram crimes graves e estão foragidos. “O projeto é divulgar os dados de um foragido por dia, com fotografia e solicitar apoio da comunidade nas denúncias anônimas pelo 181, o Disque-Denúncia, que tem o sigilo totalmente garantido”.