Homem morre após moto atropelar vaca em estrada em Presidente Kennedy

Moto que piloto e garupa estavam Crédito: Leitor A Gazeta

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente de moto na manhã desta quinta-feira (25), na ES 162, na localidade de Santo Eduardo, interior de Presidente Kennedy , no Sul do Espírito Santo. O fato ocorreu quando o veículo atropelou uma vaca que invadiu a pista.

Segundo a Polícia Militar, uma ambulância da unidade e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram os dois homens, mas um deles não resistiu. Não há informações de qual deles pilotava o veículo.

Os militares foram até a rodovia ES 162, onde teria acontecido o atropelamento envolvendo a vaca e encontraram uma motocicleta com a parte frontal danificada. O animal estava na pista e ninguém se apresentou como proprietário.