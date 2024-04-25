Homem morre após moto atropelar vaca em estrada em Presidente Kennedy

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente de moto na manhã desta quinta-feira (25), na ES 162, na localidade de Santo Eduardo, interior de Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo. O fato ocorreu quando o veículo atropelou uma vaca que invadiu a pista.
Segundo a Polícia Militar, uma ambulância da unidade e outra do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram os dois homens, mas um deles não resistiu. Não há informações de qual deles pilotava o veículo.
Os militares foram até a rodovia ES 162, onde teria acontecido o atropelamento envolvendo a vaca e encontraram uma motocicleta com a parte frontal danificada. O animal estava na pista e ninguém se apresentou como proprietário.
Em nota, a Polícia Cientifica (PCIES) informa que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na manhã desta quinta-feira (25), e encaminhou o corpo da vítima, um homem de 65 anos, para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para a realização da identificação e do exame cadavérico. Posteriormente, será liberado para os familiares. A Policia Civil informa que as circunstâncias do acidente serão apuradas por meio da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy.