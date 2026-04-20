Pode ter radar sem placa de aviso? Veja o que diz a lei

"A Ecovias Capixaba reforça que os radares têm como principal objetivo preservar vidas. Mais do que instrumentos de fiscalização, esses equipamentos são aliados da segurança viária, pois estimulam o respeito aos limites de velocidade e promovem uma condução mais consciente. A concessionária destaca ainda que é fundamental que os motoristas respeitem os limites de velocidade em todos os trechos da rodovia, independentemente da presença de equipamentos de fiscalização, contribuindo para um trânsito mais seguro e para a redução de acidentes nas rodovias", ressalta a empresa, em nota.





