Morre Theo, um dos sêxtuplos de Colatina que estava em estado gravíssimo

Morreu, na tarde de terça-feira (5), um dos sêxtuplos que nasceu em Colatina. O menino Theo, que estava em estado gravíssimo, não resistiu. A informação foi divulgada pelo pai dos bebês, Magdiel Costa, via rede social. "Nosso Theozinho descansou. Ele estava sofrendo muitas intercorrências, tendo muito sofrimento. É uma perda enorme, um vazio que a gente não tem nem o que falar", lamentou. A criança estava internada em um hospital da Grande Vitória desde o dia 9 de outubro, quando passou por uma cirurgia no coração.
Theo e os irmãos nasceram em 1º de outubro deste ano prematuramente, com 27 semanas de gestação. Todos foram internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, em Colatina.
Outra perda em outubro
Em 6 de outubro, outra perda para a família. A morte do pequeno Matteo foi confirmada pelos pais em redes sociais e também pelo hospital. O bebê teve o seu quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema. Theo, Henry e Maytê tiveram problemas em uma válvula do coração e foram transferidos para a Grande Vitória dias depois. Eloá e Lucca ficaram em Colatina.
Em nota enviada à reportagem na manhã desta quarta-feira (6), o Vitória Apart Hospital lamentou a morte do pequeno Theo e informou que os gêmeos Henry e Maytê seguem estáveis na Utin do hospital.
"Os outros irmãos, Eloá e Lucca, estão bem e são acompanhados pela equipe médica do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina", acrescentou.