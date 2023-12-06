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Tristeza

Morre Theo, um dos sêxtuplos de Colatina que estava em estado gravíssimo

Crianças nasceram em 1° de outubro deste ano prematuramente, com 27 semanas de gestação. Além de Theo, outro irmão, Matteo, não resistiu e faleceu no dia 6 de outubro

Publicado em 06 de Dezembro de 2023 às 06:45

Publicado em 

06 dez 2023 às 06:45
Mãe do papai Migdiel e um pezinho de um dos sêxtuplos
Mão do papai Migdiel e um pezinho de um dos sêxtuplos Crédito: Michel Macedo
Morreu, na tarde de terça-feira (5), um dos sêxtuplos que nasceu em Colatina. O menino Theo, que estava em estado gravíssimo, não resistiu. A informação foi divulgada pelo pai dos bebês, Magdiel Costa, via rede social. "Nosso Theozinho descansou. Ele estava sofrendo muitas intercorrências, tendo muito sofrimento. É uma perda enorme, um vazio que a gente não tem nem o que falar", lamentou. A criança estava internada em um hospital da Grande Vitória desde o dia 9 de outubro, quando passou por uma cirurgia no coração.
Theo e os irmãos nasceram em 1º de outubro deste ano prematuramente, com 27 semanas de gestação. Todos foram internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, em Colatina. 

Outra perda em outubro

Em 6 de outubro, outra perda para a família. A morte do pequeno Matteo foi confirmada pelos pais em redes sociais e também pelo hospital. O bebê teve o seu quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema. Theo, Henry e Maytê tiveram problemas em uma válvula do coração e foram transferidos para a Grande Vitória dias depois. Eloá e Lucca ficaram em Colatina.
Em nota enviada à reportagem na manhã desta quarta-feira (6), o Vitória Apart Hospital lamentou a morte do pequeno Theo e informou que os gêmeos Henry e Maytê seguem estáveis na Utin do hospital. 
"Os outros irmãos, Eloá e Lucca, estão bem e são acompanhados pela equipe médica do São Bernardo Apart Hospital, em Colatina", acrescentou. 

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