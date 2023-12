Morre Theo, um dos sêxtuplos de Colatina que estava em estado gravíssimo

Crianças nasceram em 1º de outubro deste ano prematuramente, com 27 semanas de gestação. Além de Theo, outro irmão, Matteo, não resistiu e faleceu no dia 6 de outubro

Morreu, na tarde de terça-feira (5), um dos sêxtuplos que nasceu em Colatina. O menino Theo, que estava em estado gravíssimo , não resistiu. A informação foi divulgada pelo pai dos bebês, Magdiel Costa, via rede social. "Nosso Theozinho descansou. Ele estava sofrendo muitas intercorrências, tendo muito sofrimento. É uma perda enorme, um vazio que a gente não tem nem o que falar", lamentou. A criança estava internada em um hospital da Grande Vitória desde o dia 9 de outubro, quando passou por uma cirurgia no coração .

Theo e os irmãos nasceram em 1º de outubro deste ano prematuramente, com 27 semanas de gestação. Todos foram internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal, em Colatina.

Outra perda em outubro

Em 6 de outubro, outra perda para a família. A morte do pequeno Matteo foi confirmada pelos pais em redes sociais e também pelo hospital. O bebê teve o seu quadro clínico agravado em função da prematuridade extrema. Theo, Henry e Maytê tiveram problemas em uma válvula do coração e foram transferidos para a Grande Vitória dias depois. Eloá e Lucca ficaram em Colatina.

Em nota enviada à reportagem na manhã desta quarta-feira (6), o Vitória Apart Hospital lamentou a morte do pequeno Theo e informou que os gêmeos Henry e Maytê seguem estáveis na Utin do hospital.